أخبار التكنولوجيا.. سيجنال يتحدى واتساب بميزات خارقة.. وكيف تحافظ على باقة الإنترنت من فيسبوك

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.







أطلقت شركة مايكروسوفت الأمريكية تطبيق Your Phone لجميع هواتف أندرويد للربط بين الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب لتمكين المستخدمين من تشغيل تطبيقات الهاتف على Windows 10 ويندوز 10 .



