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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. سيجنال يتحدى واتساب بميزات خارقة.. وكيف تحافظ على باقة الإنترنت من فيسبوك

الأحد 31/يناير/2021 - 08:02 ص
اخبار العلوم والتكنولوجيا
اخبار العلوم والتكنولوجيا
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ندى على
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


أطلقت شركة مايكروسوفت الأمريكية تطبيق Your Phone لجميع هواتف أندرويد  للربط بين الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب لتمكين المستخدمين من تشغيل تطبيقات الهاتف على Windows 10 ويندوز 10 . 


حصلت شركة Xiaomi شاومى الصينية على براءة اختراع لتصميم هاتف ذكى بكاميرا خلفية قابلة للفصل أو الإزالة، حيث تحتوى الكاميرا على عدد من المستشعرات فائقة الدقة والتى تجعلها عند فصلها تنافس كاميرات التصوير. 


شهد تطبيق واتسآب فى الأيام القليلة الماضية، عدد من الثغرات الأمنية والاختراقات لعد من مستخدميه، حيث كشف الباحث فى الأمن التكنولوجى لوكاس ستيفانكو بشركة ESET عن وجود هجوم ضارٍ ببرمجيات خبيثة منتشرة إلى جانب عدد من الاختراقات الأخرى. 


رصدت عدد من التقارير عرض لجهاز كمبيوتر نادر من شركة آبل الأمريكية من طراز Apple 1 يباع على موقع التوقع الإلكترونى eBay ، حيث يعد الكمبيوتر واحدا من أكثر الأجهزة النادرة الموجودة فى السوق. 


يعتبر موقع فيسبوك Facebook من أكثر المواقع استخداما حيث تشهد تفاعلا كبيرا من ضمن كل مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يقضى ملايين المستخدمين ما بين تصفح الجديد من صور وفيديوهات الأمر الذى يستهلك الكثير من باقات الإنترنت المحدودة لدى المستخدمين. 


فى محاولة لجذب المزيد من ملايين المستخدمين الجدد لمنافسة واتسآب والقضاء عليه، أضاف تطبيق الدردشة Signal سيجنال، عدد من الميزات الجديدة لمستخدميه تتنوع ما بين ميزات تعيين خلفيات الدردشة للمحادثات، وميزات خاصة لملفات التعريف الخاصة بالمستخدمين. 


أكدت شركة تصنيع الشاشات Samsung Display التابعة لشركة سامسونج، أنها تعمل على تطوير شاشات قابلة للف والانزلاق، على غرار ما أثارته شركة إل جي LG خلال حدث مؤتمر CES 2021.


كشفت تقارير أن كاميرا هاتف Galaxy S21 Ultra الهاتف الأغلى والأفضل إمكانيات فى سلسلة Galaxy S21 ، تتمتع بقدرات خارقة تجعلها تستطيع التقاط صور دقيقة جدا للقمر، لم تستطع أى كاميرات من هواتف سامسونج السابقة تصويرها بمثل هذه الدقة. 


يأتي جهاز آيفون مزود بتطبيق آلة حاسبة علمية، ويتضمن تطبيق الآلة الحاسبة من آبل Apple، وضعًا علميًا كان يختبئ على مرأى من الجميع منذ عام 2008، إليك كيفية استخدامه وفقا لما ذكره موقع "how to geek". 


أعلنت شركة Xiaomi شاومى الصينية عن تقنيتها للشحن اللاسلكى عن بعد Mi Air Charge ، حيث تمكن هذه التقنية المستخدمين شحن هواتفهم عن بعد فى أى مكان داخل أرجاء المنزل بقوة 5 واط . 

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