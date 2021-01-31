نجل شعبان عبدالرحيم: كل حد اتصور مع أبويا وغنى معاه ليه حق فى الميراث؟.. فيديو

رد عصام شعبان عبد الرحيم على تصريحات الفنانة اللبنانية منار حمزة المثيرة للجدل حول مطالبتها بالميراث قائلا "أى حد يتصور مع أبويا أو يغنى معاه هيطلع يقول ليا حق فى الميراث".





وأضاف عصام شعبان عبد الرحيم خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية "مع عمرو أديب: لو ليكى ورث ومعاكى ما يثبت قدميه وهتاخدى حقك ، لكن أنا متأكد أن مفيش الكلام ده.





وتابع عصام شعبان عبد الرحيم،: أبويا كان بيراضى الناس بس مش لدرجة فيلا.. منار كان لها معزة خاصة عند والدي وإذا تم أثبات أنها لها حق شرعى ستسترده.





وأثيرت حالة من الجدل بإعلان اللبنانية منار حمزة زواجها من الراحل شعبان عبد الرحيم وبيعه فيلا لها.





وطالبت منار حمزة خلال بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بحقها في ميراث عبد الرحيم قائلة: "بقول لولاد شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي، و مش هاخد حاجة غصب عنكم".



