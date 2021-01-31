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رياضة

أحمد نادر السيد: لا أفكر في الاحتراف وتركيزي مع الزمالك

الأحد 31/يناير/2021 - 06:02 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أعرب أحمد نادر السيد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عن سعادته الغامرة بعد التوقيع رسميًا على عقود اليوم والقيد بالقائمة الإفريقية.

وقال حارس الزمالك: "أخوض التدريبات بقوة مع النادي، ولا ألتفت الى ما يقال ومع الوقت أثبت أحقيتي بالتواجد مع الفريق الأول".

وأوضح الحارس: "تفكيري الحالي منصب مع نادي الزمالك، ولا أفكر في الاحتراف حاليًا بالدوريات الأوروبية، وهدفي في المقام الأول أن أمثل نادي الزمالك على مستوى الفريق الأول".

وأشار أحمد نادر السيد: "بالطبع طموح الاحتراف بالدوريات الأوروبية حلم مشروع لأي لاعب لكنني حاليًا أسعى الى أن أكون جديرًا بالتواجد في قائمة الزمالك المحلية والإفريقية".

وواصل حارس الزمالك: " الحراس الثلاثة أبو جبل وجنش وعواد يساعدونني كثيرًا من أول يوم تم تصعيدي للفريق الأول ومع الوقت سيكون فيه منافسة شريفة بيننا".

واختتم الحارس تصريحاته: "والدي هو وكيل أعمالي وعندما علم بتصعيدي للفريق الأول قال لي أنت في منافسة مع باقي الحراس".
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