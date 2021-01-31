أحمد نادر السيد: لا أفكر في الاحتراف وتركيزي مع الزمالك

أعرب أحمد نادر السيد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عن سعادته الغامرة بعد التوقيع رسميًا على عقود اليوم والقيد بالقائمة الإفريقية.





وقال حارس الزمالك: "أخوض التدريبات بقوة مع النادي، ولا ألتفت الى ما يقال ومع الوقت أثبت أحقيتي بالتواجد مع الفريق الأول".





وأوضح الحارس: "تفكيري الحالي منصب مع نادي الزمالك، ولا أفكر في الاحتراف حاليًا بالدوريات الأوروبية، وهدفي في المقام الأول أن أمثل نادي الزمالك على مستوى الفريق الأول".





وأشار أحمد نادر السيد: "بالطبع طموح الاحتراف بالدوريات الأوروبية حلم مشروع لأي لاعب لكنني حاليًا أسعى الى أن أكون جديرًا بالتواجد في قائمة الزمالك المحلية والإفريقية".





وواصل حارس الزمالك: " الحراس الثلاثة أبو جبل وجنش وعواد يساعدونني كثيرًا من أول يوم تم تصعيدي للفريق الأول ومع الوقت سيكون فيه منافسة شريفة بيننا".



