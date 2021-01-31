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رياضة

بدون تريزيجيه.. أستون فيلا يتغلب على ساوثهامبتون بصعوبة في البريميرليج

الأحد 31/يناير/2021 - 12:43 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق أستون فيلا فوزا ثمينا على ساوثهامبتون، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي. 

وسجل روس باركلي هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 41، بعدما حول عرضية مميزة من جاك جريليتش لتسديدة نحو مرمى ساوثهامبتون سكنت الشباك بنجاح. 

ولم يشارك محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي في اللقاء حيث ظل الثنائي على مقاعد البدلاء طوال المواجهة. ورفع أستون فيلا رصيده من النقاط إلى 34 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 27 في المركز 11.  

ومن المقرر أن يلتقي أستون فيلا في المباراة المقبلة مع وست هام ي
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