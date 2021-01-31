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فن

رزان مغربي: لا أحب عمليات تجميل

الأحد 31/يناير/2021 - 03:32 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قالت رزان مغربى  خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس على الحياة، إنها لا تحب أن تضايق ضيوفها في برامجها وتعتبرهم تاجا على رأسها.

وكشفت عن أكثر سؤال يضايقها وهو عن عمليات التجميل، وقالت إنها لا تفضل إجراء عمليات تجميل، لأن الله خلق فينا مواطن الجمال.


وقالت رزان مغربى إنها تجهز لأغنية جديدة في عام ٢٠٢١ مع الملحن عزيز الشافعى . 

وطالبت رزان من عمرو الليثى بأن يعزف لها على الاورج اغنية اهواك لعبد الحليم حافظ ، و بالفعل قام الليثى بالعزف وقامت رزان بالغناء.

وكانت قد قالت الفنانة والإعلامية رزان مغربى أن أمنية حياتها تقديم أدوار كوميدية لأنها تدخل السعادة والفرح على قلوب المشاهدين، وأن أقرب الشخصيات إلى قلبها فى الوسط الفنى الفنانة بدرية طلبة.
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