وماذا بعد.. ماجد الكداوني يروي قصة طريفة أيام الدراسة

حل الفنانون ماجد الكداوني وبيومي فؤاد وسيد رجب ضيوفا علي الفنان أمير كرارة مقدم برنامج سهرانين المذاع عبر قناة أون.





من جانبه قال الكداوني، إنه تجمعه علاقة صداقة بالثنائى بيومى فؤاد وسيد رجب منذ أيام الدراسة في الجامعة، ولذلك تجمعهما ذكريات عديدة.





وفى حوار ساخر بين كرارة وبيومى فؤاد اكد الأخير انه لم يكن يقرأ السيناريوهات من قبل حيث يتعاقد بدون معرفة تفاصيل الشخصية، فى حين روى الكدوانى قصة أستاذ فى معهد فنون مسرحية والذى عندما شاهده للمرة الأولى قال له " وماذا بعد" ونصح ماجد أن ينسى العمل بمجرد انتهائه وان يفكر في العمل المقبل.





ويشارك الثلاثي في فيلم "وقفة رجالة"، ويشاركهم شريف دسوقى، ومحمد سلام، وأمينة خليل التى تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجى فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشرى ماجيك بينز.



