كان محبا للحياة .. وصية المخرج فهمي الخولي قبل وفاته بأيام

في مستشفى المعلمين بالقاهرة بعد صراع طويل مع المرض.









قالت شيماء الخولى ابنة المخرج الراحل، إنها تحتسب مرض والدها فى ميزان أعماله، مطالبة كل محبيه وتلاميذه بالدعاء له، مشيرة إلى أنه كان يعاني من فشل كلوي، وكان يمارس عمله خلال فترة مرضه حتى تدهورت الحالة الصحية وتم حجزه في المستشفى.









وأوضحت شيماء، أن والدها طلب منها قبل وفاته خروجه من المستشفى وعدم بقائه أكثر من ذلك لأنه كان محبا للحياة، وكان يتمنى أن يتلقى أنفاسه الأخيرة علي فراشه في منزله بين أقاربه وأصدقائه.









وأضافت نجلة المخرج الراحل، أنها لاقت كل الدعم من نقيب ووكيل الممثلين وقيادات وزارة الثقافة أثناء فترة مرض والدها وحجزه في المستشفى.









من جانبه أكد دكتور أحمد بلبولة، أستاذ ورئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، أن صديقة المخرج فهمي الخولي قيمة فنية عظيمة فقدها الوسط الفني والدولة المصرية بأكملها.







وأوضح بلبولة، أن "الخولي"، قام بإخراج أكثر من ‪ عرض مسرحي من أعظم العروض المسرحية في مصر والوطن العربي، لافتًا إلى أن جميع أعماله تدرس الآن في معاهد التمثيل وفي الوسط الفني، مطالب إطلاق إسمه على مسرح من مسارح دار الأوبرا المصرية أو شارع من الشوارع الهامة في مصر.









وكان قد شيع جثمان المخرج الراحل فهمي الخولي، أمس السبت، بعد وفاته في مستشفى المعلمين بالقاهرة ، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، ، حيث أقيمت صلاة الجنازة على الراحل أمام مقابر العائلة بمسقط رأسه بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.









يذكر أن الفنان منير مكرم وكيل نقابة المهن التمثيلية أعلن وفاة المخرج القدير فهمي الخولي، مساء الجمعة الماضية، إثر تدهور حالته الصحية، حيث كان يتردد على المستشفى طوال الأشهر الماضية لمعاناته من مشاكل في الكلى









المخرج والممثل فهمي الخولي تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971 وقدم مايزيد عن 103 عرض مسرحي.









وقام بالتمثيل في بعض الأعمال المسرحية بمسرح الدولة، وأخرج العديد من المسرحيات للبيت الفني للمسرح والقطاع الخاص .









وتولى إدارة المسرح الحديث ثم مسرح الغد بالإضافة إلى إشرافه على فريق تحت 18 التابعين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.









ومن الأعمال التي شارك بها «بابا نور» و«الإمام الشافعى» و«العميل 1001 و»رجل الأقدار«و» حد السكين«.









وأخرج مسرحيات منها «قديمة العب غيرها»و«الوزير العاشق» و«حمرى جمرى»و«لن تسقط القدس» و«سالومي» وحصل عنها على جائزة الدولة التقديرية عام 1988.



















