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فن

بصورة نادرة رفقة والديها .. رانيا محمود ياسين تسترجع ذكريات تكريمها في أمريكا

الأحد 31/يناير/2021 - 02:19 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتظهر رانيا في الصورة برفقة والدها الفنان الراحل محمود ياسين ووالدتها الفنانة شهيرة, من أحد التكريمات السابقة لها ولوالدها.

وعلقت رانيا علي الصورة قائلة :" الصورة دي في أمريكا نيوجيرسي وفي تكريم لوالدي ولي لاين كنت اقدم الحفل وهذا التكريم من الجالية العربية هناك".

واضافت:" الله يرحمك يا ابي ويسكنك فسيح جناتك, ويخليكي لينا يا امي يا حبيبتي ".





وكان أخر أعمال رانيا محمود ياسين في الدراما مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.

مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.
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