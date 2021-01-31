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رياضة

أحمد أبومسلم: مواجهة الأهلي والدحيل قوية وصعبة على الفريقين

الأحد 31/يناير/2021 - 04:01 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد أحمد أبومسلم، لاعب الأهلي السابق، أن مواجهة الأهلي والدحيل القطري، في كأس العالم للأندية ستكون قوية وصعبة علي الفريقين.

وقال أحمد أبومسلم، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج "البريمو"، المذاع علي قناة "تن"، إن نادي الدحيل القطري فريق قوي، ويضم عدد كبير من المحترفين المميزين مثل دودو ومهدي وبن عطية وغيرهم من اللاعبين ، مشيرا إلى أن الفريق القطري ستكون له ميزه اللعب علي أرضه.

وتابع: بيتسو موسيماني، مدير فني كبير، وعنده حلول كثيرة من اللاعبين، مشيرا إلى أن المدرب الجنوب إفريقي لديه العديد من الخيارات لتعويض غياب حسين الشحات في حالة غيابه بسبب الإصابة.

وأضاف أن موسيماني قد يلجأ للعب بثلاثة مدافعين في الخط الخلفي، لإيقاف خطورة خط هجوم فريق الدحيل القطري.

وأختتم: استقبال جماهير الأهلي للاعبين كان شئ عظيم.. الجماهير متواجدة في العالم كله، وأنها دائما الداعم الكبير للنادي في كل مكان.
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