عمرو خليل: بعض معامل التحاليل والصيدليات تستغل أزمة كورونا وترفع الأسعار للضعف

وجه الإعلامي عمرو خليل رسالة إلى المعامل الطبية والصيدليات، مطالبا القائمين عليها بعدم استغلال أزمة كورونا.
وقال عمرو خليل خلال برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "تكلم المعمل يوم 12/30 عشان تعمل تحاليل يقولك مثلا 1200 جنيه تكلمهم بعدها بيومين تلاقيه بيقولك بقت بـ 1800 مثلا.. التجربة كان فيها سلبيات وإيجابيات".
واسترسل: فكرة المتاجرة بالأدوية أو أجهزة قياس الأكسجين غير مقبولة تماما، معقبا: "على سبيل المثال جهاز الأكسجين متوفر في الأماكن المتخصصة، ولكن الصيدليات تستغل الوضع وتبيعه بـ 800 جنيه بدلا من 400… ليه الاستغلال؟".
وتابع: "في متاجرة وعدم ضمير في نفوس غير سوية.. لو بتقبل تتاجر في مرض الناس دا أمر غير سوي.. نتقي الله".
وقال عمرو خليل خلال برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "تكلم المعمل يوم 12/30 عشان تعمل تحاليل يقولك مثلا 1200 جنيه تكلمهم بعدها بيومين تلاقيه بيقولك بقت بـ 1800 مثلا.. التجربة كان فيها سلبيات وإيجابيات".
واسترسل: فكرة المتاجرة بالأدوية أو أجهزة قياس الأكسجين غير مقبولة تماما، معقبا: "على سبيل المثال جهاز الأكسجين متوفر في الأماكن المتخصصة، ولكن الصيدليات تستغل الوضع وتبيعه بـ 800 جنيه بدلا من 400… ليه الاستغلال؟".
وتابع: "في متاجرة وعدم ضمير في نفوس غير سوية.. لو بتقبل تتاجر في مرض الناس دا أمر غير سوي.. نتقي الله".