مصطفى بكري: حقوق الإنسان في أمريكا مسيسة لخدمة أهدافها .. فيديو

قال النائب مصطفى بكرى، أن مساحة الخلاف بين مصر والولايات المتحدة ليست لها علاقة بالشأن الداخلى فحسب، وإنما بكل القضايا الإقليمية والدولية، مضيفًا أن الشرعية الدولية والأمم المتحدة وإتفاقية جينيف سنة 1969 تمنع التدخل فى شئون أى بلد.





وأوضح مصطفى بكري، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" على mbc مصر، أن هناك تباينا فى مفهوم حقوق الإنسان ومصر بلد تواجه مخاطر شديدة من إرهاب وكافة مناطق مصر الإستراتيجية تواجه مشاكل، متابعًا أن مفهوم حقوق الإنسان فى الغرب غير مفهومها فى بلدنا .





أضاف مصطفى بكرى، أن كل المعتقلين محبوسون احتياطيا على ذمة النيابة العامة، ويظل وضعهم معلقا حتى تصدر المحكمة حكمها بالإدانة أو البراءة، لافتًا إلى أن مفهوم حقوق الإنسان الآن مسيس لخدمة أهداف استراتيجية للإدارة الأمريكية أو الغرب فى المنطقة .





كما تابع مصطفى بكرى، أن منظمات حقوق الإنسان الـ 12 التى خرجت فى وثيقة للإتحاد الأوروبى بأن الشراكة فى مصر لها معايير مختلفة ولابد أن تحترم حقوق الإنسان، مؤكدًا أنهم لم ينجذبوا لأى أحداث داخل فرنسا أو أحداث الكونجرس أو الخطابات التحريضية، ولكن تظل أعينهم على مصر .