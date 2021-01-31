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نتيجة تفشي كورونا في بيرو .. أشخاص يفترشون الأرض للحصول على الأكسجين

الأحد 31/يناير/2021 - 05:30 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
عرضت فضائية "يورو نيوز" مقطع فيديو يكشف حجم المعاناة التي يعيشها شعب البيرو في ظل مكافحتهم لفيروس كورونا.

اضطر عشرات الأشخاص في البيرو إلى النوم في شوارع العاصمة ليما، حيث ينتظر كل منهم دوره لملئ قوارير الأكسجين لأفراد عائلاتهم المصابين بمرض كوفيدـ19. وتعاني البيرو من موجة ثانية لتفشي وباء كوفيدـ19، الذي أوصل مستشفيات البلاد إلى حافة الانهيار.

وفي سياق آخر قالت حكومة بيرو إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تجاوز الـ 240 ألف شخص، ما يعتبر أكثر مما تم تسجيله في إيطاليا، وإيران التي لم تتجاوز المائتي ألف إصابة، أو الصين التي لم تتجاوز الـ90 ألف أيضًا.


وبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا في بيرو أكثر من 7 آلاف شخص.
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