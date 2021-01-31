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حوادث

ضبط 6 أطنان زيوت طعام فاسدة داخل مصنع

الأحد 31/يناير/2021 - 06:02 ص
زيت طعام
زيت طعام
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (27600 عبوة " زيت طعام " معبأ داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية وهمية "منتج نهائى" – 6 طن " زيت طعام" معبأ داخل خزانات بدون بيانات " مجهولة المصدر" – 5000 عبوة بلاستيكية – 3000 عبوة " كارتونية فارغة" مستلزمات إنتاج وتعبئة" ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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