علي ماهر: أسعى لخوض فترة معايشة في أستون فيلا

أكد علي ماهر المدير الفني للمصري، أنه واجه ظروفا صعبة في بداية مهمته مع الفريق البورسعيدي، مشيرًا إلى أنه دائما ما يسعى لخوض التحديات.





وقال ماهر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" في البداية ظروف المصري كانت صعبة حين توليت المهمة، وأنا أحب التحدي دائما وأنهينا الموسم الماضي في المركز الخامس بعدما كان الفريق مهددا بالهبوط".





وأضاف" تحدثت مع لاعب منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه وهناك احتمال لخوض فترة معايشة مع فريق أستون فيلا في أقرب فترة توقف".





وأكمل:"فضلت ضم أحمد رفعت على التعاقد مع لاعب أجنبي، وأتعجب من عدم تواجده في المنتخب لأنه يملك قدرات رائعة ويمكنه الاستفادة منه في مركز الجناح مع منتخب مصر".





وتابع:" حزين على ضياع نقاط مباراتي الاتحاد والزمالك، وأضعنا العديد من الفرص المؤكدة أمام الاتحاد السكندري، وكنت مذاكر الزمالك جيدا لكن بسبب خطأ من أحد اللاعبين تلقينا هدفا".



