تباع بمبالغ ضخمة .. كلب يرسم بفمه لوحات فنية ويجني منها آلاف الجنيهات | فيديو

يمسك فرشاة الرسم في فمه ويضرب بها اللوحة مكونًا أعمال فنية تجريدية مذيلة بتوقيع مخلبه الصغير، وقد حققت لوحاته مبيعات ضخمة عبر الإنترنت بلغت أكثر من 13000 ألف جنيه استرليني، إنه ليس رسامًا محترفًا بل هو كلب صيد يهوى الفن.





يثبت الكلب «هانتر» أن الهوايات الإبداعية يمكن أن تكون مصدرًا جادًا لجني المال، فقد كسب الكلب أكثر من 13000 جنيه إسترليني من خلال بيع 288 لوحة رائعة للغرباء عبر الإنترنت منذ مارس 2017.





يبلغ الكلب الرسام من العمر 8 سنوات فقط، وقد بدأ في الرسم منذ سن صغيرة، فعلى مدى السنوات الأربع الماضية، أحب الجرو إنشاء أعمال فنية تجريدية من خلال رسم الطلاء على قطع القماش.





ودائمًا ما يتأكد من توقيع كل واحدة ببصمة مخلبه الخاصة، ويقوم مالك الكلب «دينيس لو» البالغ من العمر 37 عامًا، بوضع اللوحات على الإنترنت بسعر 46.91 جنيهًا إسترلينيًا للقطعة، وقد أطلق على مجموعة اللوحات التي تحقق الآلاف الآن اسم «شيبا اينو».





نصب هانتر العديد من لوحاته القماش أدوات الرسم الخاصة به أمام العديد من المناظر الطبيعية، بما في ذلك الجبال والبحيرات والمتنزهات، وحاول رسمها وفقا لقدراته.





يقول مالكه دينيس وهو مدرس جامعي من إدمونتون بـ كندا: "لطالما كان هانتر ذكيًا وفضوليًا؛ فدائمًا ما يجتهد لتعلم حيل جديدة لذلك فكرنا في تجربة الرسم وقد حقق نجاحا مبهرا".





وأضاف: "لقد كنا في حاجة لإجراء بعض الأعمال الفنية الجديدة لجدراننا لذلك أردت أن أدع هانتر يرسم أجزاء منها، في المرة الأولى التي جربناه فيها، اندهشنا من مدى جودة الرسومات، لقد بدا حقًا أنه يستمتع بفعل ذلك، لذلك واصلنا المضي قدمًا حتى اليوم".



