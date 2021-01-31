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حوادث

ضبط 20 ألف كمامة مغشوشة داخل مخزن مستلزمات طبية بـ البحيرة

الأحد 31/يناير/2021 - 08:01 ص
كمامات مغشوشة
كمامات مغشوشة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (20100 قطعة " كمامات – سرنجات " غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات " مجهولة المصدر" )، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية " بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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