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رياضة

علي ماهر: أسعى لمشاركة المصري في الكونفدرالية

الأحد 31/يناير/2021 - 05:31 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد علي ماهر المدير الفني للمصري، أنه يهدف للتأهل للكونفدرالية مع نهاية الموسم بعد احتلال مركز متقدم، مشيرًا إلى أنه دائما ما يتحدث مع اللاعبين لتحقيق ذلك.

وقال ماهر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "بيراميدز لا يمكنه حصد لقب الدوري بين يوم وليلة رغم القوة الشرائية وعدد اللاعبين المميزين في الفريق لكن الأمر يحتاج لبعض الوقت".

وتابع: "لا يمكنني التحكم في رواتب اللاعبين داخل الفريق الذي أتولى تدريبه، وقوة أي لاعب في الاستمرارية على نفس المستوى".

وأتم تصريحاته:" احترم كل فرق الدوري، وأدائي أمام الأهلي والزمالك متساوي ومن يقول عكس ذلك شخص مريض وأبحث دائما عن المكسب أمام جميع الفرق".
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