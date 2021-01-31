ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى بكرى: إذا مس الحزب الديمقراطي إرادة مصر فليذهب إلى الجحيم.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 02:25 ص
مصطفى بكرى
مصطفى بكرى
Advertisements
داليا أحمد
قال النائب مصطفى بكرى، إنه إذا شككت الحكومة الأمريكية فى ديمقراطية مصر فهناك دلائل على ممارستها بالفعل مثل وجود برلمان مكون من جميع طوائف الشعب و101 حزب سياسيى وفضائيات خاصة وجرائد خاصة ومن الممكن التدخل فيها حفاظًا على الأمن القومى.

أوضح مصطفى بكرى ، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" على mbc مصر ، أنه لا يحق لأمريكا أن تحدد من المفروض أن يكون بالسجن أم لا وأن السيادة المصرية خط أحمر لا يجوز لأحد أن يتدخل فيها مهما كانت سيادتها.

وأضاف مصطفى بكرى، أن أمريكا لن تسمح بتدخلنا فى عنصريتهم ضد أصحاب البشرة السمراء وأعمال القتل المنظم وبعض ملفات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه عندما اعترضت الدكتورة فايزة أبو النجا على المعونة الأمريكية يقدم جزء منها لمنظمات المجتمع المدنى طالبوا أن ترحل .

وتابع مصطفى بكرى، أن منظمات حقوق الإنسان الـ 12 التى خرجت فى وثيقة للإتحاد الأوروبى بأن الشراكة فى مصر لها معايير مختلفة ولابد أن تحترم حقوق الإنسان، مؤكدًا أنهم لم ينجذبوا لأى أحداث داخل فرنسا أو أحداث الكونجرس أو الخطابات التحريضية ولكن  تظل أعينهم على مصر .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متهور يلقي بنفسه أمام جيش من الخيول في سباق خطير| فيديو

لا أحد يحارب وحده .. أم تفاجئ ابنتها المصابة بالسرطان بموقف تقشعر له الأبدان| فيديو

الدهون تحميك من الأمراض .. دراسة تنصح بتناول هذه الأطعمة