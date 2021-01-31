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ديني

ربنا نجاني عشان نيتي صافية .. علي جمعة يرد على المقولة المنتشرة بين الناس.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 02:18 ص
د على جمعة
د على جمعة
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محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، تعليقا علة قول البعض "أنا ربنا نجاني عشان نيتي صافية" إن النية في غاية الأهمية والإمام البخاري جعلها أول حديث في كتابه.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن من حسن الظن بالله إحسان النية، منوها أن مقولة الناس "ربنا نجاني عشان نيتي صافية" هي مقولة صحيحة والنية الصافية الخالصة يتقبلها الله كما أن الله لا يقبل عملا إلا بنية صادقة.

وتابع: الإمام النووي لما جمع الأحاديث التي تعد أصول الإسلام وسماها الأربعين النووية، كان أول حديث فيها "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى".

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