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منوعات

لم يتعرض للدغ.. شاب يحمل آلاف النحل على ذراعه| فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 04:08 ص
نحل
نحل
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عزة عاطف
أثار مقطع فيديو غريب انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدهشة والتساؤلات حول قدرة وذكاء شاب دومينيكي استطاع نقل خلية نحل كاملة على ذراعه دون التعرض للدغ.

ظهر مربي نحل من جمهورية الدومينيكان يتجول في الشارع وقد التف حول ذراعه العارية جيش من النحل مكونًا درعًا حصينًا.

والغريب أن الشاب بدا طبيعيًا وواثقًا إذ لم يتعرض للدغ من أية نحلة، وأوضح الشاب خلال الفيديو وفقًا لصحيفة الدايلي ميل، السر وراء قدرته على نقل الآلاف من النحل بهذه الطريقة.

وأكد أنه أغلق على ملكة النحل داخل قبضة يده، وبالتالي فقد تبعها الجيش من خلال الإشارات التي تطلقها.

وأراد الشاب نقل المستعمرة إلى صندوق، وأكد أن النحل لن يلدغه لأنه يتبع النحلة ويعرفون أن الشاب هو مالكهم لذا لم يكونوا خائفين.

يتبع النحل الفيرومونات التي تطلقها ملكة النحل التي يسيرون معها، وهي عبارة عن خليط من المواد الكيميائية التي تعد أحد أقوى أنظمة الاتصال بين النحل.

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