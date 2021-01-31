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ديني

مفتاح الوصول إلى الثقة وحسن الظن بالله.. علي جمعة يكشف عنه.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 08:01 ص
د على جمعة
د على جمعة
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محمد شحتة
كشف الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن مفتاح الوصول إلى الثقة وحسن الظن بالله، ومحبة الله عزوجل.

وقال جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن النبي قبل وفاته بثلاثة أيام قال "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله"، منوها أن هذا الحديث مدهش ، كما أن حسن الظن بالله يصل بالثقة والمحبة واليقين مع الله عزوجل.

وذكر أن حسن الظن بالله يكون في الخير والشر ، فكما يظن الإنسان بالله يجده، فإن ظن به خيرا وجده، وإن ظن به غير ذلك وجده.

واستشهد بما ورد عن أبي هريرة، قال النبي "يقول الله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فمن ظن بي خيرا آتيته خيرا ومنظن بي شرا آتيته شرا" فهنا ربط بين حسن الظن بالله والذكر فكأنه يشير إلى أن الظن عبادة.

وأكد أنه ينبغي علينا أن نكون محسنين الظن دائما ونتضرع إليه بالدعاء دائما.
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