ماجد المصرى يسترجع ذكرياته مع والدة حسن الرداد .. صور

نشر الفنان ماجد المصرى صور جديدة عبر حسابه الرسمى على إنستجرام من خلال خاصية استورى .





وظهر فى الصوره و و يقبل رأس والدة الفنان حسن الرداد ـ، وكتب: "الف رحمة و نور عليكي ".





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وكان حسن الرداد قد أعلن منذ ايام وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".





يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.