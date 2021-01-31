أخبار السوشيال ميديا.. كريم فهمي يؤلف عملا جديدا .. رامي رضوان يحتفل بعيد ميلاد شقيقته.. حسن الرداد يستعيد ذكريات الصيف برفقة والدته

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.













نشر الفنان علي ربيع عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة من خلال خاصية الاستورى.

ويظهر في الصورة برفقة الفنان حسام داغر، حيث حرص علي ربيع علي تهنئة حسام داغر بمناسبة اصداره كتاب جديد بعنوان "استوديو الممثلين".





















نشر الفنان كريم فهمي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة من خلال خاصية الاستورى.

وظهر فى منزله وهو يستعد للتجهيز لفيلمه الجديد، معلقا: "بكتب فيلمى الجديد".

















نشر الإعلامي رامي رضوان صورة جديدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستحرام.

وظهر رامي في الصورة برفقة شقيقته "رضوي رضوان"، وحرص علي تهنئتها بمناسبة يوم مولدها من خلال رسالة مؤثرة.

















نشرت الفنانة سيمون صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انسنجرام.

واسترجعت سيمون من خلال الصورة ذكرياتها اثناء تأدية دورها في مسلسل "عائلة شمس", حيث كانت تقوم بدور الدكتورة شمس جراحة مخ واعصاب.

















نشر الفنان حسن الرداد مجموعة صور جديدة عبر حسابه الرسمي الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واسترجع حسن الرداد في الصور ذكرياته في الصيف برفقة والدته الراحلة فادية الرداد، من امام البحر.