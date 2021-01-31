ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جندي جائع .. كتاب جديد يكشف أول حالة إصابة بفيروس الإيدز

الأحد 31/يناير/2021 - 06:50 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
صنفت متلازمة نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" الناتجة عن عدوى نقص المناعة البشرية "إتش آي في" في 5 يونيو 1981 رسميا على أنها وباء، وكان له تأثير كبير على البشرية صحيًا واجتماعيًا.

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن عالم الأحياء الدقيقة الكندي جاك بيبين، في كتاب جديد  يتتبع بداية وباء الإيدز لجندي جائع في الحرب العالمية الأولى أسر وأكل حيوانات مصابة.

وفقًا للكتاب الذي يحمل عنوان "أصول الإيدز"، كان المريض صفر واحدًا من 1600 جندي بلجيكي وفرنسي سافروا إلى الكاميرون قادمين من ليوبولدفيل في الكونغو البلجيكية وأصيبوا بعد أن قتل شمبانزي مصابًا بشيء مشابه لفيروس نقص المناعة البشرية - الفيروس الذي يسبب الإيدز.

يصحح الكتاب إصدارًا سابقًا من أصل فيروس نقص المناعة البشرية، تم تقديمه في الطبعة الأولى من المجلد الذي صدر في عام 2011. في الإصدار الأول، قال بيبين إن فيروس نقص المناعة البشرية انتقل من القرود إلى البشر بعد أن قتل صياد أفريقي مصابًا أحد الوحوش في عام 1921 و أصيب في هذه العملية.

الآن ، يقترح عالم الأحياء المجهرية الكندي أنه كان جنديًا جائعًا في الحرب العالمية الأولى هو الذي أسر وأكل شمبانزيًا مصابًا بعد أن علقت كتيبته في غابة حول مولوندو، الكاميرون، دون أي إمدادات غذائية.

تم إعلان الإيدز رسميًا على أنه وباء في عام 1981 حيث بدأت أعداد متزايدة من الرجال المثليين في الموت بعد الإصابة بمجموعات غير عادية من الالتهاب الرئوي. منذ ذلك الحين، أصاب المرض حوالي 76 مليون شخص على مستوى العالم وقتل ما يقدر بنحو 33 مليونًا.

المرض سببه فيروس نقص المناعة البشرية ، وهو فيروس قفز من الرئيسيات إلى البشر في أوائل القرن العشرين إلى منتصفه في أفريقيا وينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ونقل الدم، والإبر المشتركة، وفي الرحم من الأم إلى الطفل.

في حين أنه لا يوجد حتى الآن علاج أو لقاح فعال ضد المرض ، فإن العلاج المضاد للفيروسات القهقرية ، إذا تم تلقيه على أساس منتظم ، يمكن أن يساعد في إبطاء مسار المرض وتقليل خطر الوفاة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

غادة والي: ندعو إلى تضامن عالمي نحو مرضى الإيدز

في اليوم العالمي للإيدز.. تعرف على أشهر أسبابه وطرق انتقاله

في اليوم العالمي له.. تعرف على أعراض الإيدز في جميع مراحله

الأول من ديسمبر.. اليوم العالمي لمكافحة الإيدز 5000 إصابة كل يوم في العالم

في يومه العالمي.. تعرف على أبرز المعتقدات الخاطئة عن الإيدز

فى يومه العالمي.. الصحة العالمية توضح أعراضه وطرق الإصابة بـ الإيدز

ترشيحاتنا

لم يتعرض للدغ.. شاب يحمل آلاف النحل على ذراعه| فيديو

رشيت كحول على المياه خوفاً على أولادي.. عمرو خليل يروي تفاصيل إصابته وأسرته بـ كورونا

مشروبات لعلاج عسر الهضم

فتاة تزوجت فى سن الـ 17: أبويا وأمى مش حاسين بوجعي .. فيديو

المدير الرياضي للمقاصة: رغبة مروان حمدي حسمت الانتقال للزمالك

ترامب يقف وحيدًا.. انسحاب 5 محامين قبل محاكمته في الكونجرس بأيام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتاة تكتشف غرفة سرية خلف دولابها. فيديو

لم يحدث منذ 130 عامًا.. انخفاض تاريخي في أعداد مصابي الأنفلونزا الموسمية

لم يتعرض للدغ.. شاب يحمل آلاف النحل على ذراعه| فيديو