بإطلالات ملفتة.. دارين حداد تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير





وتألقت دارين حداد في الصور بإطلالات متنوعة من أنامل مصمم الأزياء Soucha Mlihigue، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذو أكمام طويلة باللون الأسود مما كشف عن رشاقتها، أما إطلالتها الثانية فاعتمدت على فستان أنيق مصنوع من القماش التل.





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و نسقت دارين حداد الإكسسوارات والمجوهرات المتناسقة مع كل إطلالة،حيث ارتدت القطع العصرية والأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة دون تكلف أو مبالغة.





ومن الناحية الجمالية،اعتمدت دارين حداد على تسريحات شعر جذابة من أنامل مصفف الشعر رزق، كما وضع لها خبير التجميل علاء التونسي مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.





إليكم الصور ..















