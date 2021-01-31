ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإطلالات ملفتة.. دارين حداد تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الأحد 31/يناير/2021 - 08:30 ص
دارين حداد
دارين حداد
Advertisements
هاجر هانئ
حرص المصور الفوتوغرافي محمود عاشور على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورا جديدة للفنانة دارين حداد من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت دارين حداد في الصور بإطلالات متنوعة من أنامل مصمم الأزياء Soucha Mlihigue، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذو أكمام طويلة باللون الأسود مما كشف عن رشاقتها، أما إطلالتها الثانية فاعتمدت على فستان أنيق مصنوع من القماش التل.

اقرأ أيضا..

ونسقت دارين حداد الإكسسوارات والمجوهرات المتناسقة مع كل إطلالة،حيث ارتدت القطع العصرية والأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة دون تكلف أو مبالغة.

ومن الناحية الجمالية،اعتمدت دارين حداد على تسريحات شعر جذابة من أنامل مصفف الشعر رزق، كما وضع لها خبير التجميل علاء التونسي مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.

إليكم الصور ..




بإطلالات ملفتة.. دارين حداد تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير
بإطلالات ملفتة.. دارين حداد تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير
بإطلالات ملفتة.. دارين حداد تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير
بإطلالات ملفتة.. دارين حداد تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالريش.. صبا مبارك تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بجمبسوت أنيق .. سارة سلامة تتألق في أحدث ظهور لها

تعرف على سعر فستان بوسي في أحدث ظهور لها

بملابس ملفتة.. دينا الشربيني تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

بالدولار.. سعر إطلالة ريا أبي راشد في أحدث ظهور

بإكسسوارات لافتة.. جوهرة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 31 -1-2021 بمحافظات مصر

أخبار التكنولوجيا.. سيجنال يتحدى واتساب بميزات خارقة.. وكيف تحافظ على باقة الإنترنت من فيسبوك

تباع بمبالغ ضخمة .. كلب يرسم بفمه لوحات فنية ويجني منها آلاف الجنيهات | فيديو

في ذكرى رحيل سهير الباروني .. تعرف على ما حدث لها بعد وفاة ابنتها

كورونا يقتل الجنرال النووي الذي صمد أمام أكبر كارثة بيئية

أخبار الرياضة| الزمالك يغلق الميركاتو الشتوي بـ3 صفقات.. رئيس النادي: نحارب لإرضاء الجماهير.. وسبب منع الزيارات عن بعثة الأهلي في مونديال الأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يغني في ألم.. ركاب المترو يبحثون عن أبوعكاز| فيديو

فتاة تكتشف غرفة سرية خلف دولابها.. فيديو

لم يحدث منذ 130 عامًا.. انخفاض تاريخي في أعداد مصابي الأنفلونزا الموسمية