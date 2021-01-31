نشرة أخبار العالم| استفزاز إثيوبي جديد. .هل يمتلك أردوغان السلاح النووي؟..انسحاب محامي ترامب

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة والساخنة في مختلف البقاع،





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