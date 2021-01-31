نشرة أخبار العالم| استفزاز إثيوبي جديد. .هل يمتلك أردوغان السلاح النووي؟..انسحاب محامي ترامب

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة والساخنة في مختلف البقاع، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:حريق في ميناء زايد بـ أبوظبيتصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضةفرنسا: اليمين المتطرف يقود حملة لحظر الحجاب في الأماكن العامةهربوا إلى تركيا.. ضغوط على الكويت في قضية العفو عن مقتحمي مجلس الأمةصحيفة بريطانية تحذر من رغبة أردوغان في امتلاك السلاح النوويضد الإخوان.. هتاف الشعب يريد إسقاط النظام يهز شوارع تونس من جديد.. فيديوصحيفة أمريكية: بايدن يصطدم بالكونجرس حال إعلانه رفع العقوبات عن إيرانمحاولة جديدة لاختطاف تونس .. الغنوشي الإخواني يطالب بتغيير نظام الحكم التونسيبعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.. بريطانيا تطلب الانضمام إلى البديل الأفضلترامب يقف وحيدًا.. انسحاب 5 محامين قبل محاكمته في الكونجرس بأيام