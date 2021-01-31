أهم الأخبار .. انسحاب 5 محامين من فريق الدفاع عن ترامب.. سبب منع الزيارة عن بعثة الأهلي.. ورزان مغربي: لا أحب عمليات تجميل

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها.





الصحة: 547 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا.. و46 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 493 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 129293 حالة حتى اليوم.





تصاعد الأدخنة من ماكينة جرار قطار بـ المنيا

تعطل قطار محمل بالزلط والرمال أمام محطة قلوصنا التي تتبع لمركز سمالوط شمال المنيا إثر تصاعد أدخنة من ماكينة الجرار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية وتم تبديل جرار القطار وإطفاء الدخان وتسيير الحركة على الفور.





ترامب يقف وحيدًا.. انسحاب 5 محامين قبل محاكمته في الكونجرس بأيام

تنحى خمسة من محامي فريق الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب جانبا قبل أكثر من أسبوع بقليل من الموعد المقرر لبدء محاكمته في مجلس الشيوخ، وفقًا لأشخاص مطلعين على القضية، وسط خلاف حول استراتيجيته القانونية. بحسب "سي إن إن".





البابا| كابتن ماجد الحقيقي.. أسطورة السعودية الذي تزوج كرة القدم.. فيديو

كل عاشق لكرة القدم في وطننا العربي يدرك قيمة ومتعة كرة القدم السعودية التي تمتلئ بالأساطير مثل سامي الجابر وسعيد العويران ومحمد الدعيع ويوسف الثنيان ومحمد نور وغيرهم العشرات، لكنك إذا أردت الحديث عن لاعب بمثابة نافذة تطل منها على الكرة الخضراء، فبالطبع ستجد أمامك موهبة ماجد عبد الله أسطورة العالمي (نادي النصر) خير اختيار، خاصة مع مسيرته الكروية التي امتدت لـ22 عامًا، وشهدت بواكير الإنجازات والنجاحات لكل من المنتخب السعودي ونادي النصر.





الأهلي: الفقاعة الطبية سبب منع الزيارة لبعثة الفريق في مونديال الأندية

أكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتواجدة حاليا في الدوحة لم تمنع أي شخص من زيارة فندق الإقامة.

ووصلت بعثة الأهلي للدوحة أمس السبت استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية حيث يفتتح الفريق مشواره في البطولة يوم ٤ فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري.





رزان مغربي: لا أحب عمليات تجميل

قالت رزان مغربى خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس على الحياة، إنها لا تحب أن تضايق ضيوفها في برامجها وتعتبرهم تاجا على رأسها.

وكشفت عن أكثر سؤال يضايقها وهو عن عمليات التجميل، وقالت إنها لا تفضل إجراء عمليات تجميل، لأن الله خلق فينا مواطن الجمال.





حل ماجد الكداوني وبيومي فؤاد وسيد رجب ضيوفا علي أمير كرارة مقدم برنامج سهرانين المذاع عبر قناة أون.

وكشف الفنان ماجد الكدوانى تفاصيل مكالمة خاصة جمعته بالزعيم عادل إمام فى ٢٠٠٤ بعد طرح فيلم "جاى فى السريع " حيث لم يحظ الفيلم بنجاح جماهيرى لأسباب ترجع للتسويق، وقال ماجد خلال لقائه ببرامج "سهرانين" مع أميرة كرارة: كنت قاعد فى البيت مكتئب جدا لقيت التليفون بيرن رقم غريب بس مميز رديت، لقيت حد بيقولى أنا عادل إمام.





منار اللبنانية: مكنتش متزوجة شعبان عبدالرحيم وهاخد ميراثي بالقانون.. فيديو

قالت الفنانة اللبنانية منار، إنها لها حق شرعى فى ميراث شعبان عبد الرحيم بالمستندات والأوراق وقد أقره شعبان قبل وفاته .

وأوضحت منار خلال مداختلة هاتفية فى برنامج "الحكاية"، أنه لم يكن هناك زواج بينها وبين شعبان عبد الرحيم ولكن لديها مستندات وأوراق تثبت أحقيتها فى الميراث بالقانون، وأنها تطالب بحقها وليس تجنيًا.





ربنا نجاني عشان نيتي صافية .. علي جمعة يرد على المقولة المنتشرة بين الناس.. فيديو