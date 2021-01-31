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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 31 -1-2021 بمحافظات مصر

الأحد 31/يناير/2021 - 08:17 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 31- 1- 2021، في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا في درجات الحرارة، ويسود البلاد طقس دافئ على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يكون الطقس ليلا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية، ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح وسقوط أمطار خفيفة على بعض المحافظات.

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:
القاهرة الصغرى 11 والعظمى  20

الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20

مطروح الصغرى 11 والعظمى 21

دمياط الصغرى 11 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 21

شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 23 

الغردقة  الصغرى 10 والعظمى 22 

الاقصر  الصغرى 9 والعظمى 22

اسوان الصغري 8 والعظمى 23

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