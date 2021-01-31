تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقريرا خاصا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة.





وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم متوسطة ولا تشهد حالة من الكثافة المرورية حتى الآن على الطرق والمحاور الرئيسية، حيث إن طريق صلاح سالم العروبة يشهد هدوءا في الاتجاهين، ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر يشهد سيولة مرورية.





كما يشهد طريق كوبري الفنجري سيولة مرورية أيضا.







كما جاء فى التقرير أن معظم الطرق تظهر باللون الأخضر وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية على معظم الطرق الرئيسية والفرعية، وبعضها باللون البرتقالي وأجزاء منها ليست بكثير باللون الأحمر عند وسط البلد.





وأن حتى الآن حركة المرور متوسطة بكوبري اكتوبر، حيث لا يوجد عليه كثافات في اتجاهات العباسية والاتجاه المعاكس، ولكن هناك زحام من مطلع كوبري أكتوبر من جهة منطقة وسط البلد المتجهة إلى العباسية.





وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.