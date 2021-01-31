صحف الإمارات: مليار درهم حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل في 5 أشهر.. استخدام دواء للقمل في علاج كورونا.. ترشيح صالح لقيادة المجلس الرئاسي الليبي.. وشروط جديدة لمنح الجنسية الإماراتية

السماح بمنح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين وأصحاب المهن التخصصية

بريطانيا تمنح سكان هونج كونج جنسيتها

تفاؤل وثقة بتجاوز اقتصاد الإمارات تبعات كورونا









تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على قرار الدولة الجديد بشأن قواعد منح الجنسية الإماراتية.









السماح بمنح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين وأصحاب المهن التخصصية

وبحسب "الإمارات اليوم"، بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، يجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم، استنادًا لعدد من الضوابط والشروط.









وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تغريدات على «تويتر»: «بتوجيهات من رئيس الدولة حفظه الله.. اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.. والهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية».









وأضاف: «سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.. وتم وضع معايير واضحة لكل فئة.. وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالميًا».









وتهدف تعديلات القانون وأحكامه إلى تقدير الكفاءات الموجودة في الدولة واستقطاب أصحاب الإنجازات والعقول وتمكينهم ضمن نسيج دولة الإمارات الاجتماعي، وتعزيز تلاحم المجتمع وتعايشه بما يرسخ مسيرة التنمية في دولة الإمارات ويعزز حضورها في المجالات كافة.









وتشمل الفئات المستهدفة من القرار المستثمرين، وأصحاب المهن التخصصية كالأطباء والمتخصصين والعلماء، وأصحاب المواهب مثل المخترعين، والمثقفين والفنانين والموهوبين، كما يجيز القانون منح الجنسية أيضًا لأفراد أسر هذه الفئات وفقًا لنصوص المواد المنظمة لكل من الزوج والأبناء، فيما يسمح التعديل الجديد بالاحتفاظ بالجنسية الحالية لحاملها.









مليار درهم حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل في 5 أشهر

وبحسب "الإمارات اليوم"، بلغ حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، مليار درهم، وذلك وفق إحصائية حديثة لدائرة جمارك دبي.









وكشفت تلك الإحصائية عن حجم قيمة التجارة بين البلدين، التي بلغت نحو 6217 طنًا، وزعت بنحو 325 مليون درهم (للواردات) بكمية 718 طنًا، و607 ملايين درهم (للصادرات) بكمية 5400 طن، و98.7 مليون درهم (للعبور) بكمية 52.4 طنًا.









وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم: «تقود معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، إلى تحول كبير في المشهد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إذ نتوقع ارتفاع المبادلات التجارية بين الجانبين خلال السنوات المقبلة إلى 15 مليار درهم، ما يوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل».









وأكد أن من شأن العلاقات التجارية مع إسرائيل فتح فرص جديدة أمام حركة التجارة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المعطيات الإيجابية لحجم التبادل التجاري بين الطرفين، ستسهم بشكل فعال في تنشيط حركة انتقال وتبادل البضائع، عبر فتح أسواق جديدة بين دبي وإسرائيل، كما ستشجع الشركات العالمية على رفع مستويات الإنتاج وفتح موارد استثمارية جديدة.









جنوب أفريقيا تصادر دواء لقتل القمل لاستخدامه في علاج كورونا

وبحسب "البيان"، تحفَّظت جمارك المطار الدولي الرئيس في جنوب أفريقيا على كميات كبيرة من عقار كورونا الذي يوصف بالمعجزة.









وأعلنت شرطة جنوب أفريقيا أن العقاقير التي يشتبه في أنها لدواء إيفرميكتين وتصل قيمتها إلى ستة ملايين راند (نحو 400 ألف دولار) صودرت في مطار جوهانسبرج أور تامبو الدولي في الأسبوعين الماضيين.









وذكر بيان الشرطة أنه تم القبض على ستة من المشتبه في تهريبهم العقاقير، ووجهت إليهم تهمة حمل أدوية غير مسجلة واستيرادها من دون ترخيص.









وتابع أن العقاقير "يعتقد أنها استوردت بغرض بيعها، وكانت ستستخدم في علاج كوفيد-19".









وإيفرميكتين دواء مضاد للطفيليات يزعم البعض أنه علاج محتمل لفيروس كورونا، ما أدى إلى ازدياد الطلب عليه، برغم أن الدراسات تؤكد عدم وجود أدلة كافية للترويج له كعلاج لكوفيد-19.









وقد وافقت هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب أفريقيا هذا الأسبوع بشكل مبدئي على استخدام إيفرميكتين لكن ضمن رقابة، وألغت قرارًا صدر في ديسمبر لمنع استيراده كونه لا ينتج محليًا.









ويستخدم الدواء بشكل رئيس لقتل الطفيليات مثل القمل عند الحيوانات والبشر، وتم توزيعه على نطاق واسع منذ التسعينيات في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا لعلاج "داء كلابية الذنب" أو "العمى النهري".









بريطانيا تمنح سكان هونج كونج جنسيتها

وبحسب "البيان"، تقدم بريطانيا تأشيرات جديدة لمواطني هونج كونج اعتبارًا من اليوم، الأحد، تتيح لهم فرصة الحصول على الجنسية البريطانية، وذلك بعدما فرضت الصين في العام الماضي قانونًا جديدًا للأمن بالمدينة التي تعد مركزًا ماليًا آسيويًا.









يأتي الإجراء بعد إعلان الصين وحكومة هونج كونج أنهما لن يعترفها بجواز السفر البريطاني "المواطنة في الخارج (بي. إن. أو)" وثيقة سارية للسفر اعتبارًا من اليوم، الأحد.









وتقول بريطانيا إنها تفي بالتزام تاريخي وأخلاقي تجاه شعب هونج كونج.









وتتوقع الحكومة البريطانية أن تجذب التأشيرة الجديدة أكثر من 300 ألف فرد إلى بريطانيا.









تفاؤل وثقة بتجاوز اقتصاد الإمارات تبعات الجائحة

وبحسب "الخليج"، أجمع المشاركون في استبيان «الخليج» نصف السنوي، على تفاؤلهم حيال التعافي وآفاق النمو الاقتصادي للإمارات في العام الجاري، وقال 100% من المشاركين إنهم على درجة كبيرة من التفاؤل حيال مستقبل النمو الاقتصادي للدولة انطلاقًا من العام الجاري الذي يمكن أن نطمح بالفعل إلى أن يكون عام التعافي والنمو، خاصة مع التسارع الواضح في حملة التطعيم والتجاوب القوي معها، ما يعزز الثقة بفرص التعافي والنمو في 2021.









انقسم المشاركون بين من يرجح التعافي القوي ومعدلات النمو الجيدة هذا العام مع عودة النشاط الاقتصادي إلى مستوياته السابقة قبل جائحة «كوفيد-19»، وبين من يتوقعون أن يكون التعافي محدودًا نسبيًا في ظل استمرار مخاوف «كورونا»، عالميًا والموجة الجديدة والسلالات المتطورة من الفيروس.









وكانت التوقعات موازية على مستوى اقتصاد دبي حيث قال 50% من المشاركين إنهم يتوقعون التعافي القوي لاقتصاد الإمارة هذا العام، ورأى 50% أن التعافي في 2021 سيكون محدود نسبيا مع استمرار مخاوف الفيروس في ظل ارتفاع أعداد الإصابات عالميا.









وبالمثل اتفق المشاركون على أن اقتصاد أبوظبي سوف يحقق بدوره التعافي والنمو في العام الجاري بين 50% يرون أن التعافي سيكون محدودًا نسبيًا هذا العام، و50% يرون أن التعافي سيكون بمستويات جيدة مع عودة الأنشطة الاقتصادية.









عقيلة صالح أبرز المرشحين لقيادة المجلس الرئاسي الليبي

وبحسب "الخليج"، أعلنت الأمم المتحدة، في بيان للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قوله إن منتدى الحوار السياسي الليبي سينعقد في سويسرا مطلع فبراير المقبل، فيما كشفت مصادر ليبية، عن أهم الشخصيات الليبية التي قدمت ترشيحاتها لشغل المناصب السيادية التنفيذية الجديدة في ليبيا بعد إغلاق البعثة الأممية في ليبيا أمس الأول، باب الترشح، في حين دعا مصطفى الجندي المستشار السياسي للبرلمان الإفريقي، أمس السبت، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الإسراع في تنفيذ مبادرة ودعوة أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، إلى مغادرة كل المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.









وأضاف أنه من المتوقع أن يتم التصويت على المناصب في المجلس الرئاسي المكون من 3 أعضاء، وعلى منصب رئيس الوزراء، بما يتوافق مع خريطة الطريق التي تبناها المنتدى في تونس في منتصف نوفمبر الماضي.









وقال البيان أيضًا: "إن المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية المؤقتة، ستكون قيادة ليبيا إلى الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل،وإعادة توحيد مؤسسات الدولة".









إلى ذلك، كشفت مصادر ليبية لوسائل إعلام محلية مغربية، عن أهم الشخصيات الليبية التي قدمت ترشيحاتها لشغل المناصب السيادية التنفيذية الجديدة في ليبيا بعد إغلاق البعثة الأممية في ليبيا أمس الأول، الجمعة، باب الترشح.









ويأتي رئيس مجلس النواب الحالي عقيلة صالح، في قائمة أبرز المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي بصيغته الجديدة، كمرشح من إقليم برقة، وكذلك ورجل الأعمال الذي تولى مهمة نائب رئيس المؤتمر الوطني خلال عامي 2012 و2013 الشريف الوافي، ورئيس اللجنة القانونية للبرلمان عبد الجواد العبيدي والرئيس الحالي للجنة العليا للمصالحة ورئيس الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان برقة علي بوخير الله.









وأما منصب نائب رئيس الرئاسي المخصص لإقليم طرابلس، يترشح له كل من: رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ووزير خارجية الوفاق محمد سيالة ونقيب أطباء طرابلس حاليًا عبد الرحمن البلعزي والقيادي أسامة الجويلي والخبير الاقتصادي وزير الطاقة والصناعة السابق فتحي بن شتوان.









فيما يخص المرشحين لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي،لإقليم فزان، فتقدم له عدد من الشخصيات السياسية والقبلية من أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان.









ووفق ذات المصادر، فإن المرشح الأبرز لمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية هو وزير الداخلية الحالي لحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إضافة إلى النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ورجل الأعمال محمد عبد اللطيف المنتصر ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة ورجل الأعمال «المصراتي» عبد الحميد الدبيبة ووزير الدفاع الوفاق صلاح الدين النمروش «من الزاوية» وأحد أبرز التكنوقراط يوسف شاكونة والناشط السياسي والطبيب رمضان هلال.