السيسي يوجه بأعلى جودة لمشروعات تطوير القاهرة الكبرى.. ونواب: انتهاء ظاهرة العشوائيات خلال ٧ سنوات.. وتوفير فرص عمل للشباب أبرز فوائد المشروع

- محلية النواب عن تطوير القاهرة الكبرى: في زمن قياسي قضت الدولة على العشوائيات
- برلماني: تطوير شبكة الطرق يستهدف خلق سيولة مرورية ومنع التكدسات
- برلمانية: السيسي أول من وضع ملف العشوائيات بأهتمامته بعد إهمال من الحكومات السابقة
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول، الجمعة، بجولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من شبكة طرق ومحاور وكبارى جديدة، وكذلك مشروع تطوير منطقة مصر القديمة والسيدة عائشة، ومنطقة محور الحضارات.
كما وجه الرئيس بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمشروع تطوير القاهرة الكبرى، ويتم ذلك على أعلى جودة.
وثمن عدد من نواب البرلمان جهود القيادة السياسية في تطوير شبكة الطرق والنقل على مستوي الجمهورية بجانب منظومة القضاء على العشوائيات وآثارها الإيجابية على المواطنين.
فى البداية، قال النائب محمود الضبع، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن الدولة أحرزت أهدافا عظيمة في مجال تطوير شبكات الطرق والمحاور، ويظهر ذلك من خلال توسيع وزيادة الحارات المرورية بجانب ربطها مع المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد "الضبع"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مشروع تطوير القاهرة الكبرى سيعمل على تحسين المظهر الحضاري لمنطقة تعد وجهة أثرية ومن أبرز معالم القاهرة بشكل عام، فضلا عن إزالة جميع المناطق العشوائية وتقديم الدعم لسكان هذه المناطق ونقلهم إلى مجتمعات أرقى وسط بيئة حضارية مجهزة بجميع الخدمات الحديثة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تنفيذ عدة خطط إستراتيجية تهدف لتحقيق التنمية الشاملة وذلك وفق برنامج " مصر تنطلق"، لافتة إلى أن زيادة الحارات المرورية تعمل على منع التكدس المرور وإيجاد انسيابية وسيولة مرورية تسهم في تقليص مدة زمن الانتقال بين المدن والمحافظات وبعضها البعض.
وتابع النائب حديثه قائلا: "يجري الآن تطوير شارعي جامعة الدول العربية والنيل بمناطق العجوزة والمهندسين بهدف ربط مدن القاهرة الكبرى ببعضها".
من جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن هناك طفرة غير مسبوقة لم نشهدها منذ عصر محمد علي في تطوير المحليات ولا سيما المناطق العشوائية، فالدولة استطاعت في خلال 7 سنوات القضاء على العشوائيات والاتجاه إلى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وفق الشكل الحضاري الذي يليق بها.
وأضاف "درويش"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أوجه التطوير شملت جميع محافظات الجمهورية سواء كانت نجوعا أو قرى أو مدنا، فتحقيق الشمولية من أهم أهداف القيادة السياسية، وذلك ليحظي كل المواطنين بثمار التنمية التي أوجدتها الحكومة في ظل جائحة كورونا، معقبا: "ده ظرف عالمي واحنا شغالين مشروعات وانتاج وبننفذ كل يوم خطة جديدة"، فمصر أدهشت العالم بحسن إدارتها للأزمات.
وعن تطوير القاهرة الكبري، أفاد النائب، بأن هذا التطوير ينعكس بالإيجاب على المواطنين وتحديدا الأسر الفقيرة بأحياء السيدة عائشة وعين الصيرة وسور مجرى العيون، حيث شهدت هذه المنطقة نقلة نوعية سواء من حيث الشكل الحضاري أو الدعم العيني التي تقدمه الحكومة لسكان هذا المحيط، مما يسهم في تقليل معدلات الجرائم التي تسود المناطق العشوائية، وذلك بسبب توفير بيئة اجتماعية آمنة.
ولفت النائب إلى أن حزمة المشروعات والافتتاحات التي أطلقتها الدولة جعلتها في مقدمة الريادة العالمية، حيث أثبتت شخصيتها على جميع الأصعدة وتحديدا السياسي والاقتصادي.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة فريدة النقاش، عضو مجلس الشيوخ، إن جميع الإصلاحات التنموية التي شهدتها مصر في الفترة الراهنة بمختلف المجالات لم تحدث في عهد الحكومات السابقة، معقبة: "سيادة الريس أول من وضع العشوائيات في ذهنه وحماية الأسر الفقيرة"، حيث يظهر ذلك في كم المبادرات الرئاسية بالصحة والتضامن والتعليم وغيرها التي تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الإجتماعية لتأمين حياة 100 مليون مصري.
وأكدت "النقاش"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تطوير القاهرة الكبرى من أهم المشروعات التي نفذتها القيادة السياسية ولم تتوقف عن استئنافها بالرغم من وجود أزمة كورنا، بل بالعكس دفعت عجلة التنمية للأمام، مما عمل على رفع كفاءة معيشة المواطنين.
وعن أعمال التطوير والإنشاءات القائمة بمحيط سور مجرى العيون بمنطقة مصر القديمة، أفادت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم إضفاء وجهة حضارية سياحية نتيجة المطاعم والمحال المتواجدة حول بحيرة عين الصيرة، والتي من شأنها إزالة العشوائيات وتوفير فرص عمل للشباب من جانب هذا المشروع، قائلة: "مفيش مشروع بيتعمل إلا وبيستفيد منه المواطنين قبل الدولة".
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس شملت الأعمال الحالية الجارى تنفيذها واستكمالها فى مناطق شرق القاهرة وأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة وطريق الأوتوستراد، وكذلك شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط منطقة محور الحضارات بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة، وذلك فى إطار التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، ذلك التطوير الذى استعاد الوجه الحضاري للمنطقة وحولها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري حديث ومتكامل الخدمات.
كما اطلع الرئيس كذلك على عملية التطوير الجارية في محيط منطقة السيدة عائشة عقب إزالة المنازل العشوائية التي طمست معالم تلك المنطقة التاريخية، حيث تم نقل الأسر والأهالي إلى المدن الجديدة التي تم تشييدها لصالح سكان العشوائيات لتوفر لهم واقعا جديدا وحياة كريمة وسكنا ملائما حديثا به جميع الخدمات المجتمعية المقدمة بشكل منظم حضارى بعيدًا عن مخاطر العشوائيات، كما تم أيضًا نقل الورش والمدابغ إلى مناطقها الجديدة، وذلك فى إطار مخطط الدولة لإعادة منطقة مصر القديمة إلى رونقها الحضارى ولما تحتويه من إرث تاريخي عريق، منها آثار القلعة، ومنطقة الفسطاط، ومجرى العيون ومنطقة مجمع الأديان، وكذلك مجموعة المساجد الأثرية.
وقد توقف الرئيس لمناقشة المسئولين والمشرفين في بعض مواقع العمل، موجهًا بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ وإنهاء الأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير، وكذلك دراسة توسعة بعض الطرق والمحاور بزيادة الحارات المرورية لاستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة بها تسهيلًا على المواطنين.