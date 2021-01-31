السيسي يوجه بأعلى جودة لمشروعات تطوير القاهرة الكبرى.. ونواب: انتهاء ظاهرة العشوائيات خلال ٧ سنوات.. وتوفير فرص عمل للشباب أبرز فوائد المشروع

محلية النواب عن تطوير القاهرة الكبرى: في زمن قياسي قضت الدولة على العشوائيات

برلماني: تطوير شبكة الطرق يستهدف خلق سيولة مرورية ومنع التكدسات

برلمانية: السيسي أول من وضع ملف العشوائيات بأهتمامته بعد إهمال من الحكومات السابقة









قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول، الجمعة، بجولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من شبكة طرق ومحاور وكبارى جديدة، وكذلك مشروع تطوير منطقة مصر القديمة والسيدة عائشة، ومنطقة محور الحضارات.









كما وجه الرئيس بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمشروع تطوير القاهرة الكبرى، ويتم ذلك على أعلى جودة.





وثمن عدد من نواب البرلمان جهود القيادة السياسية في تطوير شبكة الطرق والنقل على مستوي الجمهورية بجانب منظومة القضاء على العشوائيات وآثارها الإيجابية على المواطنين.









فى البداية، قال النائب محمود الضبع، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن الدولة أحرزت أهدافا عظيمة في مجال تطوير شبكات الطرق والمحاور، ويظهر ذلك من خلال توسيع وزيادة الحارات المرورية بجانب ربطها مع المجتمعات العمرانية الجديدة.









وأكد "الضبع"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مشروع تطوير القاهرة الكبرى سيعمل على تحسين المظهر الحضاري لمنطقة تعد وجهة أثرية ومن أبرز معالم القاهرة بشكل عام، فضلا عن إزالة جميع المناطق العشوائية وتقديم الدعم لسكان هذه المناطق ونقلهم إلى مجتمعات أرقى وسط بيئة حضارية مجهزة بجميع الخدمات الحديثة.









وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تنفيذ عدة خطط إستراتيجية تهدف لتحقيق التنمية الشاملة وذلك وفق برنامج " مصر تنطلق"، لافتة إلى أن زيادة الحارات المرورية تعمل على منع التكدس المرور وإيجاد انسيابية وسيولة مرورية تسهم في تقليص مدة زمن الانتقال بين المدن والمحافظات وبعضها البعض.









وتابع النائب حديثه قائلا: "يجري الآن تطوير شارعي جامعة الدول العربية والنيل بمناطق العجوزة والمهندسين بهدف ربط مدن القاهرة الكبرى ببعضها".





من جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن هناك طفرة غير مسبوقة لم نشهدها منذ عصر محمد علي في تطوير المحليات ولا سيما المناطق العشوائية، فالدولة استطاعت في خلال 7 سنوات القضاء على العشوائيات والاتجاه إلى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وفق الشكل الحضاري الذي يليق بها.









وأضاف "درويش"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أوجه التطوير شملت جميع محافظات الجمهورية سواء كانت نجوعا أو قرى أو مدنا، فتحقيق الشمولية من أهم أهداف القيادة السياسية، وذلك ليحظي كل المواطنين بثمار التنمية التي أوجدتها الحكومة في ظل جائحة كورونا، معقبا: "ده ظرف عالمي واحنا شغالين مشروعات وانتاج وبننفذ كل يوم خطة جديدة"، فمصر أدهشت العالم بحسن إدارتها للأزمات.









وعن تطوير القاهرة الكبري، أفاد النائب، بأن هذا التطوير ينعكس بالإيجاب على المواطنين وتحديدا الأسر الفقيرة بأحياء السيدة عائشة وعين الصيرة وسور مجرى العيون، حيث شهدت هذه المنطقة نقلة نوعية سواء من حيث الشكل الحضاري أو الدعم العيني التي تقدمه الحكومة لسكان هذا المحيط، مما يسهم في تقليل معدلات الجرائم التي تسود المناطق العشوائية، وذلك بسبب توفير بيئة اجتماعية آمنة.









ولفت النائب إلى أن حزمة المشروعات والافتتاحات التي أطلقتها الدولة جعلتها في مقدمة الريادة العالمية، حيث أثبتت شخصيتها على جميع الأصعدة وتحديدا السياسي والاقتصادي.









وفي هذا الصدد، قالت النائبة فريدة النقاش، عضو مجلس الشيوخ، إن جميع الإصلاحات التنموية التي شهدتها مصر في الفترة الراهنة بمختلف المجالات لم تحدث في عهد الحكومات السابقة، معقبة: "سيادة الريس أول من وضع العشوائيات في ذهنه وحماية الأسر الفقيرة"، حيث يظهر ذلك في كم المبادرات الرئاسية بالصحة والتضامن والتعليم وغيرها التي تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الإجتماعية لتأمين حياة 100 مليون مصري.









وأكدت "النقاش"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تطوير القاهرة الكبرى من أهم المشروعات التي نفذتها القيادة السياسية ولم تتوقف عن استئنافها بالرغم من وجود أزمة كورنا، بل بالعكس دفعت عجلة التنمية للأمام، مما عمل على رفع كفاءة معيشة المواطنين.









وعن أعمال التطوير والإنشاءات القائمة بمحيط سور مجرى العيون بمنطقة مصر القديمة، أفادت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم إضفاء وجهة حضارية سياحية نتيجة المطاعم والمحال المتواجدة حول بحيرة عين الصيرة، والتي من شأنها إزالة العشوائيات وتوفير فرص عمل للشباب من جانب هذا المشروع، قائلة: "مفيش مشروع بيتعمل إلا وبيستفيد منه المواطنين قبل الدولة".









وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس شملت الأعمال الحالية الجارى تنفيذها واستكمالها فى مناطق شرق القاهرة وأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة وطريق الأوتوستراد، وكذلك شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط منطقة محور الحضارات بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة، وذلك فى إطار التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، ذلك التطوير الذى استعاد الوجه الحضاري للمنطقة وحولها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري حديث ومتكامل الخدمات.











كما اطلع الرئيس كذلك على عملية التطوير الجارية في محيط منطقة السيدة عائشة عقب إزالة المنازل العشوائية التي طمست معالم تلك المنطقة التاريخية، حيث تم نقل الأسر والأهالي إلى المدن الجديدة التي تم تشييدها لصالح سكان العشوائيات لتوفر لهم واقعا جديدا وحياة كريمة وسكنا ملائما حديثا به جميع الخدمات المجتمعية المقدمة بشكل منظم حضارى بعيدًا عن مخاطر العشوائيات، كما تم أيضًا نقل الورش والمدابغ إلى مناطقها الجديدة، وذلك فى إطار مخطط الدولة لإعادة منطقة مصر القديمة إلى رونقها الحضارى ولما تحتويه من إرث تاريخي عريق، منها آثار القلعة، ومنطقة الفسطاط، ومجرى العيون ومنطقة مجمع الأديان، وكذلك مجموعة المساجد الأثرية.











وقد توقف الرئيس لمناقشة المسئولين والمشرفين في بعض مواقع العمل، موجهًا بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ وإنهاء الأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير، وكذلك دراسة توسعة بعض الطرق والمحاور بزيادة الحارات المرورية لاستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة بها تسهيلًا على المواطنين.