قرقاش يدعو لعدم التسامح مع "قومية اللقاح" خلال مواجهة كورونا

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إلى عدم التسامح مع "قومية لقاح" (كوفيد - 19) خلال المعركة لهزيمة الوباء.





وكتب قرقاش ـ في تغريدة اليوم /الأحد/ عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ـ "تويتر" ـ "نحن جميعا ندرك جيدا التحديات التي تواجهنا على مستوى العالم في هذا الوباء وضرورة العمل معا".





وأضاف قرقاش: "لا ينبغي التسامح مع قومية اللقاح في معركتنا المشتركة لهزيمة كوفيد".





وكانت سلطات دبي أعلنت عن بدء تطعيم المواطنين والمقيمين ضد فيروس كورونا المستجد باللقاح الذي طورته شركة "سينوفارم" الصينية اعتبارا من اليوم /الأحد/.



