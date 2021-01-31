دنيا عبد العزيز: لن ألجأ لإجراء عمليات تجميل

قالت الفنانة دنيا عبد العزيز إنها ليست ضد عمليات التجميل خاصة عدم الإفراط فيها.





وأضافت دنيا عبد العزيز،خلال الندوة التي عقدها موقع صدى البلد:"أنا ليست ضد عمليات التجميل ولكني لن أقوم بها خاصة أنني أشعر بالرعب عندما أري شكل الحقن".





وتابعت : أريد أن أوضح أمرا هاما ، عندما أحتاج الي اجراء عملية تجميل سوف أقوم بها .



