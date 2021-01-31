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أخبار العالم

قادة الجيش الأوكراني يقاضون وزارة الدفاع

الأحد 31/يناير/2021 - 09:04 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 رفع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، روسلان خومتشاك ورئيس الأركان سيرجي كورنيتشوك وقائد القوات الجوية سيرجي دروزدوف دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن القادة العسكريين المذكورين يطالبون في دعواهم بإلغاء العقوبات التأديبية التي فرضت عليهم نتيجة تحقيق داخلي متعلق بحادث تحطم طائرة "An-26" في مقاطعة خاركوف شمالي البلاد يوم 25 ن سبتمبر الماضي. 

وكان وزير الدفاع الأوكراني أندريه تاران، وجه في 27 نوفمبر الماضي توبيخا شديدا لرئيس الأركان وقائد القوات الجوية، كما فرض عقوبة تأديبية على القائد العام للقوات المسلحة .

يذكر أن طائرة عسكرية من طراز "AN 26" تحطمت بالقرب من مطار خاركوف خلال رحلة تدريبية وعلى متنها 27 شخصا، بمن فيهم أفراد الطاقم وطلاب جامعة خاركوف العسكرية الجوية، وأسفر الحادث عن مقتل 26 منهم.


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