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رياضة

نهائي مونديال مصر 2021.. تفوق هجومي للدنمارك.. والسويد تتصدر على المستوى الفردي

الأحد 31/يناير/2021 - 09:04 ص
نهائي مصر 2021
نهائي مصر 2021
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إسراء أشرف
اكتملت الصورة النهائية لبطولة العالم مصر 2021 لكرة اليد، بتأهل كل من السويد والدنمارك للمباراة النهائية، ليتبقى المشهد الختامي الذي ينتظره العالم، اليوم، الأحد، والذي سيجيب عن تساؤل من سيقف على منصة التتويج رافعا كأس البطولة؟

لم يكن تأهل أحفاد الفايكينج والمنتخب السويدي الشهير بلقب أبناء بينجان، مفروشا بالورود، حيث كان لعدد من لاعبيهما الفضل الأول في وصول كلٍ منهما إلى المباراة النهائية، في بطولة هي الأطول في تاريخ بطولات العالم، حيث شهدت مشاركة 32 منتخبا لأول مرة في التاريخ.

واستعرض الموقع الرسمي للبطولة، في السطور التالية أرقام المنتخبين وأبرز نجومهما الذين أسهموا في وصول المنتخبين إلى نهائي بطولة مصر 2021

يتفوق منتخب الدنمارك على المنتخب السويدي على المستوى الهجومي، حيث سجل لاعبيه 282 هدفا في البطولة حتى الآن، مقابل 252 هدفا لمنتخب السويد في 8 مباريات لكلا المنتخبين، بينما يتفوق الأخير دفاعيا حيث سكنت شباكه 339 هدفا مقابل 390 هدفا لحامل لقب النسخة الأخيرة، الدنمارك.

على المستوى الفردي، تباينت أرقام لاعبي المنتخبين، حيث تفوق المنتخب السويدي في قائمة الهدافين، من خلال هامبوس فان الذي يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي البطولة حتى الآن برصيد 48 هدفا، متفوقا على ميكيل هانسن لاعب منتخب الدنمارك صاحب المركز السادس برصيد 41 هدفا، يليه مواطنه ماتياس جيدسيل صاحب المركز العاشر بـ38 هدفا. 

لم يختلف الأمر على مستوى صناعة اللعب، حيث تفوق المنتخب السويدي من خلال لاعبه جيم جوتفريدسون، الذي حل في المركز الثالث على مستوى أفضل صناع اللعب في بطولة مصر 2021 بصناعة 31 هدفا، يليه مواطنه جوناثان كارلسبوجارد في المركز الرابع بصناعة 27 هدفا، ثم ظهير أيمن الدنمارك ماتياس جيدسيل صاحب المركز الثامن بصناعته 26 هدفا.

رغم التألق الكبير لحارسي مرمى منتخب الدنمارك، إلا أن أندرياس باليكا حارس مرمى السويد تفوق عليهما، باحتلاله المركز السادس في قائمة أفضل حراس البطولة بـ66 تصديا من أصل 187 تصويبة على مدار 8 مباريات، بنسبة نجاح 35%.

المفارقة الأخرى هي تفوق كيفين مولر حارس المرمى البديل لمنتخب الدنمارك على الحارس الأساسي نيكلاس لاندين، حيث حل في المركز التاسع بـ 29 تصديا من 85 تصويبة في 7 مباريات بنسبة نجاح 34%، بينما جاء لاندين في المركز 27 بـ49 تصدي من 173 تصويبة في 8 مباريات بنسبة نجاح 28%.
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