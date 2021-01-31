النول اليدوي.. مهنة تتحدى الزمن وتبقى رغم تطور التكنولوجيا

عرضت فضائية إكسترا نيوز تقريرا حول حرفة النول اليدوى، ببرنامج هذا الصباح.





قال محمد الخولى، حرفى النول اليدوى، إنه تعلم هذه الحرفة وعمل بها مع عائلة وتربى على هذه الحرفة وأحب العمل فيها، لافتًا إلى أن الخيوط المستخدمة فى صناعتها غالية الثمن.





وأضافت الحاجة فريدة والدة محمد الخولى حرفي النول اليدوي، أننا نحاول التجديد بالرسم على الخيوط للتغير فى العمل، منوهة إلى أننا نعمل بالصوف لعمل البطاطين والسجاد.



