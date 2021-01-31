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رياضة

نهائي مونديال اليد.. هل تبتسم مصر للسويد مجددا؟

الأحد 31/يناير/2021 - 10:10 ص
منتخب السويد
منتخب السويد
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إسراء أشرف
ساعات قليلة تفصل بطولة كأس العالم لليد- مصر 2021، عن إسدال الستار على فعالياتها التي استمرت 18 يوما، بالمواجهة الحاسمة التي تجمع منتخب الدنمارك حامل اللقب أمام منتخب السويد، لتحديد بطل النسخة 27 من بطولات العالم.

يدخل كلا الفريقين المباراة، وعينه على كأس البطولة، الذي يطمح كلاهما في العودة به في حقيبة السفر الخاصة به إلى موطنهما، حيث يبحث المنتخب السويدي عن تحقيق اللقب الخامس في تاريخه، في الوقت الذي يطمح الدنماركيين في التتويج اللقب الثاني على التوالي وفي تاريخهما أيضا.

ونقلا عن الموقع الرسمي للبطولة، فإن السويد التي تشارك للمرة الـ25 في تاريخها، حصدت اللقب في أربع مرات سابقة أعوام 1954 و1958 و1990 و1999، تسجل مفارقة من خلال تأهلها للمباراة النهائية ببطولة مصر 2021، وهي نفس البلد المنظم التي توج على أرضها أبناء بينجان بآخر ألقابهم منذ 22 عامًا، حيث يدخلون اللقاء طامحين في أن تبتسم لهم المحروسة مجددًا وتسمح لهم بالوقوف على منصة التتويج للمرة الخامسة.

أما الدنمارك التي تسجل المشاركة رقم 24 في تاريخها، فتراهن على جيلها الذهبي الحالي، الذي وضعها على خريطة كرة اليد العالمية، وتحديدًا منذ التتويج بأول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخهم بدورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو عام 2016، التي شهدت الإنطلاقة الحقيقية لأحفاد الفاينكنج ليحصدوا أول ألقابهم ببطولات العالم بعد 3 سنوات فقط وتحديدًا عام 2019.

ومن المنتظر أن يصطدم طموح السويد في أن تصبح مصر تميمة الحظ التي تعيدها إلى منصة التتويج مجددًا، بتحديات الدنمارك التي لم تخسر أي مباراة في المباريات الـ8 التي خاضتها ببطولة مصر 2021، في طريقها نحو الحفاظ على لقبها، فهل تبتسم المحروسة للسويد مجددًا أم يتواصل عصر الهيمنة الدنماركية؟
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