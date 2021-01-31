عضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى يحذر: كورونا قد يمتد 3 أو 4 موجات أخرى

قال الدكتور وائل صفوت، عضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى، إنه طبقا لتصريحات وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، فإن مصر تستهدف تطعيم 50 مليون مواطن، طبقا للمتوافر من اللقاحات، موضحا أن مصر تحتاج إلى 100 مليون جرعة، لتصل لعددها المستهدف.





وأضاف الدكتور وائل صفوت، عبر الفيديو ، لـ"سكاي نيوز"، أن جميع الأنظمة الصحية في العالم تضطر للتعامل مع كافة أنواع اللقاحات، وتوفيرها، لأنه لا توجد شركة في العالم، يمكنها توفير هذا الكم الهائل من اللقاحات لجميع مواطني العالم.





ونوه "صفوت" بأن التحورات الجديدة في فيروس كورونا ما هي الا تغيرات في بروتين الفيروس، ولا تشكل تأثيرات على فعالية اللقاح.





وأكد أن شركة "كوفاكس" ستوفر 20 مليون جرعها من لقاحها ، للمصرين ، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ، معقبا : " فيروس كورونا من الممكن أن تمتد مواجهته إلى 3 أو 4 موجات ".