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محافظات

عميد الاستزراع المائي بالعريش: مشروع الفيروز صحوة إنتاجية لتنمية الثروة السمكية

الأحد 31/يناير/2021 - 09:28 ص
مشروعات الاستزراع
مشروعات الاستزراع السمكي
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احمد صالح

قال الدكتور أشرف الدكر عميد كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، بجامعة العريش، في محافظة شمال سيناء، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمنظومة البحرية السمكية بمشروع الفيروز، تمثل صحوة إنتاجية لتنمية الثروة السمكية، وتعبر بصدق عن الإرادة السياسية للدولة والتى عبر عنها فى "مصر تستطيع".


وأضاف، أن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.


وأكد أن المشروع العملاق يساهم كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما سيعمل المشروع علي تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد كذلك من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.


ويتضمن مشروع الفيروز أكبر عدد من لأحواض السمكية  فى العالم، ومائة قفص بحرى عائم يطبق تكنولوجيا جديد فى مصر، وأسطول الصيد البحرى بطاقة 12 مركب صيد بأطوال لا تقل عن 30 مترا وبحيرتين للصيد الحر تعمل بهما 34 مركب صيد بأطوال أقل من 18 مترا.


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