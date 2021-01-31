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اقتصاد

الدينار الكويتي يتراجع.. أسعار العملات العربية اليوم الأحد 31-1-2021

الأحد 31/يناير/2021 - 10:31 ص
دينار كويتي
دينار كويتي
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل  تعاملات اليوم الأحد 31 يناير 2021، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصرى .

حيث سجل سعر الدينار الكويتى اليوم، 48.93 جنيه للشراء و 52.09 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش لسعرى البيع والشراء مقارنة بأسعار الأمس السبت.

كما استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء و41.80 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.94 جنيه للبيع بارتفاع قرش واحد لسعر البيع.

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.06 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

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