الدينار الكويتي يتراجع.. أسعار العملات العربية اليوم الأحد 31-1-2021

ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد 31 يناير 2021، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصرى .
حيث سجل سعر الدينار الكويتى اليوم، 48.93 جنيه للشراء و 52.09 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش لسعرى البيع والشراء مقارنة بأسعار الأمس السبت.
كما استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء و41.80 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.94 جنيه للبيع بارتفاع قرش واحد لسعر البيع.
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.06 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
حيث سجل سعر الدينار الكويتى اليوم، 48.93 جنيه للشراء و 52.09 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش لسعرى البيع والشراء مقارنة بأسعار الأمس السبت.
كما استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
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وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء و41.80 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.94 جنيه للبيع بارتفاع قرش واحد لسعر البيع.
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.06 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.