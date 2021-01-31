الدينار الكويتي يتراجع.. أسعار العملات العربية اليوم الأحد 31-1-2021

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وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء و41.80 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع .



وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.94 جنيه للبيع بارتفاع قرش واحد لسعر البيع.



وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.06 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.



