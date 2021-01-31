نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بسقارة وطريق المريوطية

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير وتوسيع ورصف طريق آثار سقارة السياحي بداية من كوبري مثلث سقارة حتي بيت الري بطول ١.٥ كم.





وتابع نائب محافظ الجيزة، أعمال المرحلة الثانية لتطوير وتوسيع ورصف طريق المريوطية الغربي بداية من كوبري مثلث سقاره حتي مرور ميت رهينة بمسافة 1.5 كم بنطاق مركز ومدينة البدرشين ولإيجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.





وجه نائب المحافظ بالانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة، وسرعة تنفيذ الأعمال لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.





كما تفقد نائب المحافظ مشروع الصرف الصحي بقرية ميت رهينة لمتابعة الأعمال الجارية ونسب التنفيذ وإزالة أي معوقات تعترض المشروع.





ووجه نائب المحافظ مسؤولي الشركة المنفذة للأعمال بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.





جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير وتوسيع الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية تمهيدا لرصفها لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وفتح محاور مرورية جديدة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالي المحافظة.