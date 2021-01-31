ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد .. فريق منظمة الصحة العالمية يدخل البؤرة الأولى لتفشي كورونا في الصين

الأحد 31/يناير/2021 - 09:20 ص
سوق ووهان في الصين
سوق ووهان في الصين
Advertisements
شيماء مصطفى
توجه فريق خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد،إلى سوق ووهان إحدى البؤر الأولى لانتشار فيروس كورونا في الصين.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، زار فريق من منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، سوقًا لتوزيع الأغذية بمدينة ووهان الصينية، لبحث في أصل فيروس كورونا.

وحسب الوكالة، شوهد أعضاء الفريق وهم يسيرون في أقسام من أحد أكبر الأسواق في ووهان، محاطين بعدد كبير من المسؤولين الصينيين.

ويعد هذا اليوم، هو اليوم الثالث للزيارات الميدانية للفريق بعد خروجه من الحجر الصحي الخميس الماضي، حيث زاروا المستشفيات ومعرضًا لإحياء ذكرى الجهود المبكرة لمكافحة تفشي كورونا في ووهان، والذي تم فرض إغلاقًا بها لمدة 76 يومًا بعد انتشار "كوفيد-19".

ويستعد الفريق لزيارة المعامل والمزيد من الأسواق والمستشفيات خلال أسبوعين في ووهان، لبحث في أصول كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصين: مستعدون للعمل مع فريق تحقيق منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

بكين: خبراء الصحة العالمية يبدأون زيارة للصين الخميس للتحقيق في منشأ "كورونا"

خبراء منظمة الصحة العالمية يصلون ووهان للتحقيق بشأن مصدر كورونا

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 92 مليون حالة

تصريح صادم من الصحة العالمية عن أول إصابة بكورونا في العالم

كيف انتشر من ووهان الصينية.. الصحة العالمية تبدأ التحقيق في منشأ كورونا

ترشيحاتنا

طبيب: مريض كورونا غير معد في هذا الوقت

بسبب تفشي كورونا.. الصين تمنع الأجانب القادمين من كندا

سعر الذهب اليوم 31-1-2021

شاهد.. أستاذ تخطيط يكشف سبب صعوبات تطوير نافورة النيل والهدف منها

في ذكرى رحيلها.. ابنة سهير الباروني تكشف أسرارا عن حياة والدتها

البنك المركزي: تراجع صافى احتياطى مصر من الذهب إلى 4.4 مليار دولار خلال سبتمبر 2020

Advertisements

بعد انتشاره في الصين.. تعرف على أعراض الإصابة بـ فيروس نيباه

قادمة عن طريق دبي.. وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا مطار القاهرة بعد قليل

20 مليون جرعة .. هيئة الشراء الموحد تزف بشرى بشأن لقاح كورونا

رد ناري من نورا عمرو دياب بعد تعرضها للتنمر.. وهذا ما قالته عن دينا الشربيني

الليلة.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد تحت عنوان مواجهة أحفاد الفايكنج

تقلد مناصب مهمة.. السعودية تعلن وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز

ترامب يقف وحيدًا.. انسحاب 5 محامين قبل محاكمته في الكونجرس بأيام

الكويت تفرض رسومًا جديدة على الوافدين والمواطنين.. وهذا موعد تطبيقها

بجنيه واحد.. مهدئ طبيعي للمعدة وطارد للغازات

أول تعليق من محمد أوناجم بعد انتقاله إلى الوداد المغربي

أخبار الرياضة| الزمالك يغلق الميركاتو الشتوي بـ3 صفقات.. رئيس النادي: نحارب لإرضاء الجماهير.. وسبب منع الزيارات عن بعثة الأهلي في مونديال الأندية

170 ألفا.. البحرين تكشف عدد متلقي تطعيم كورونا حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة .. تعرف على أسعار تويوتا فورتشنر 2021

شاب يغني في ألم.. ركاب المترو يبحثون عن أبوعكاز| فيديو

فتاة تكتشف غرفة سرية خلف دولابها.. فيديو