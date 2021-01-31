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ناقد رياضي: استعانة الأندية بالأجانب ترفع مستوى حراس المرمى في مصر

الأحد 31/يناير/2021 - 10:14 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
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نورهان رأفت
عرضت فضائية "سكاي نيوز" تقريرا حول الجدل الواسع في الوسط الرياضي،إزاء قرار السماح بضم حراس مرمى أجانب للأندية المصرية، بعد أن كان الأمر غير مسموح، استجابة لتوصية الكابتن "حسن شحاته"  .

وقال المحلل الرياضي ، كريم سعيد ، خلال التقرير، إن ضم حراس اجانب للأندية المصرية ، بإمكانه  رفع مستوى الحراس المصريين ، وذلك من خلال احتكاكهم ببعضهم بالتدريبات .

من جانبه ، جاء رأي أحد المواطنين، أنه من الأفضل منح الفرصة، للحراس المصريين ، حتى يكون هناك أكثر من منافس ، وتوفير العملة الصعبة ، من وجهة نظره .

في حين رأى مواطن أخر، أن الحراس الأجانب ، سيكون لهم إضافة قوية ، للأندية المصرية ، كتجربة نادي المقاولون العرب ، في السابق.



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