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برلماني: مراكز الشباب عنصر أساسى فى بناء منظومة الإنسان المصرى

الأحد 31/يناير/2021 - 09:44 ص
النائب محمود حسين
النائب محمود حسين
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شيرين عادل
قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اليوم الأخير من هذا الأسبوع من الجلسات سيكون مناقشة بيان وزير الشباب والرياضة ويشمل موضوعات كثيرة مطروحة من اللجنة ومن النواب ومن أهمها ملف مراكز الشباب. 

وأوضح "حسين" خلال تقرير خاص أذاعه برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن ملف مراكز الشباب من الملفات الهامة ويهم كل نائب وكل الدوائر ونأمل أن نصل بمراكز الشباب أن تكون عنصر أساسى فى بناء منظومة الإنسان المصرى. 

ونوه بأن مراكز الشباب هى البوطقة الأساسية لإنتاج مواطن صالح من خلال دعمها للتدريبات الثقافية والأهم من ذلك أن الشباب يلجأ فى القرى هى مراكز الشباب، لافتا إلى أنهم سيعملون على توفير مركز شباب فى كل قرية.

وأشار إلى أن بيان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى كشف مؤخرا عن توجيه رئاسى بتمويل  500 مليار جنيه لتطوير قرى مصر وذلك فى شبكات المرافق، المياه بنهاية عام 2023 مع توافر مركز شباب فى كل قرية لافتا أن بعض الأندية الشعبية أصبحت لم تحتمل تكلفة مرتبات العاملين شهريا بسبب أزمة كورونا.

ولفت إلى أن نادى المحلة، الإسماعيلية، المصرى وغيرها من الأندية الجماهيرية ولكنها أقل قدرة على تحمل الأعباء المالية بالإضافة لمناقشة النواب المشكلات الخاصة ببيوت الشباب والإعفاءات المقررة من قبل الهيئات  الشبابية للمحافظين وحاليا فى القاهرة وبعض المحافظات يوجد بها بيوت يطلبون حق انتفاع أعلى وهو ما يمثل أزمة للعديد من الأفراد والتى تستقبل شباب من جميع محافظات مصر.
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