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فن

رد ناري من نورا عمرو دياب بعد تعرضها للتنمر.. وهذا ما قالته عن دينا الشربيني

الأحد 31/يناير/2021 - 10:03 ص
نورا عمرو دياب
نورا عمرو دياب
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شروق ابراهيم
ردت نورا الابنة الكبرى للنجم عمرو دياب على تعرضها لحملة تنمر منذ بضعة أيام، من خلال الأسئلة عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
 

ووجه أحد المتابعين لنورا تساؤلا: "ما هو شعورك بعدما تعرضتِ للتنمر الإلكتروني عبر الإنترنت؟"، لترد ابنة الهضبة: "لا أعرف ما معنى التنمر الإلكتروني".


أما عن رأيها في دينا الشربيني وذلك بعد انفصالها عن والدها بعد زواج استمر 3 سنوات، قالت نورا: "أحب دينا الشربيني كثيرا وهي إنسانة رائعة وطيبة للغاية".


وعن علاقتها بوالدها عمرو دياب، أكدت نورا أن والدها يدعمها كثيرا في حياتها وتراه من أكثر الآباء اجتهادا وعملا، كما وصفت والدتها الفنانة شيرين رضا بأنها صديقتها وليست والدتها فقط.


وتعرضت نور، ابنة النجم عمرو دياب من زوجته الأولى شيرين رضا، للتنمر بسبب صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كان وجهها فيه قريبا من الكاميرا إلى حد كبير.

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