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فن

بالأسود..هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور لها

الأحد 31/يناير/2021 - 09:55 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة هاجر أحمد، صورة جديدة، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هاجر أحمد، وهي تضع مكياجها مرتدية فستان أنيق باللون الأسود.

ولاقت تفاعلا كبيرا على الفيديو من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات ما بين : "عاش ، بطل، جامدة جدا".

وتألقت الفنانة هاجر أحمد، بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "ضربة معلم" حيث أشاد بها الجمهور.

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.

"ضربة معلم" التعاون الثاني بين الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير".
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