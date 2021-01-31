شهيد الشهامة بقليوب .. محمد دفع حياته دفاعاً عن صاحب كشك بسبب الإتاوة

لم يتوقع محمد عباس خفير خصوصى أن القدر سطر له هذه النهاية المأساوية وأن هذه هى المرة الأخيرة التى يخرج فيها من البيت ولن يرى أسرته وان شهامته سوف تقوده الى طريق الموت تاركا زوجته وأبناءه التى يعولهم فى ظروف صعبة.



" عايزين حقه .. طول عمره فى حاله وعمره ما أذى حد " بهذه الكلمات بدات أسرة محمد عباس خفير خصوصي لقى مصرعه بطلق ناري إثر قيامه بالدفاع عن صاحب كشك رفض دفع إتاوة للمتهم.



وقال محمود عباس شقيق المجني عليه إن شقيقه كان يعمل خفيرا خصوصيا على قطعة أرض من أجل رعاية أطفاله مشيرا الى أن شقيقه اعترض على قيام المتهم بفرض إتاوة على صاحب كشك بعد أن هدده بالقتل وإطلاق الرصاص عليه.



واشار إلى أن شقيقه لديه 3 أطفال أكبرهم بالصف الثالث الإعدادي وزوجته كفيفة منذ 10 سنوات، وكان يخرج للعمل من أجل رعاية أسرته مضيفا أن شقيقه المجني عليه دافع عن صاحب الكشك مما جعل المتهم يطلق النيران عليه ليلقى مصرعه في الحال ويترك زوجته الكفيفة وأطفالا صغار لليتم علاوة عن والدته التي تبلغ من العمر 67 عاما حيث كان العائل الوحيد لهم.



وكان خفير خصوصي قد لقى مصرعه بطلق ناري إثر قيامه بالدفاع عن صاحب كشك رفض دفع إتاوة لمسجل خطر تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من العقيد شريف الدخاخنى مأمور مركز قليوب بوفاه المدعو محمد عباس خفير خصوصي بطلق ناري إثر قيامه بالدفاع عن صاحب كشك رفض دفع إتاوة للمتهم المدعو " سيد م م" وشهرته سيد حماصة مسجل خطر شقيق زوجة المجني عليه وتم ضبط المتهم ونقل جثة المتوفى للمستشفي وتولت النيابة العامة التحقيق.



محمد لم يرتكب اى ذنب او إثم سوى دفاعه عن صاحب كشك طلب منه المتهم دفع إتاوة فقام المجنى عليه بالدفاع عنه ليلقى مصرعه رميا بالرصاص.