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أخبار البلد

القوى العاملة: «إشتغل فني» تختتم أعمالها بتدريب 27 من مسئولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص بالإسكندرية

الأحد 31/يناير/2021 - 09:59 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
اختتمت فعاليات ورشة عمل رفع كفاءة مسئولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص التي نظمتها مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET  EGYPT، والممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفني في إطار أنشطة مبادرة "إشتغل فني"، وشملت ٢٧ منشأة  ممثل من كل منها متدرب لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتأهيلهم للانطلاق في سوق العمل .

وقالت ياسر سعيد مدير المديرية: إن الورشة تأتي في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف تدريب الشباب في كافة المجالات، وفي ضوء توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بالعمل على إيلاء هذا الملف أولوية قصوى لمديري مديريات القوى العاملة  بمختلف محافظات الجمهورية.

ولفت إلي أن ورشة العمل تهدف  إلى رفع كفاءة مسئولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص بشركات محافظتي الإسكندرية والبحيرة، حيث تأتي تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وتنمية الكوادر البشرية؛ الأمر الذي بدوره يدعم تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني والتدريب المهني، وربط الخريجين بسوق العمل والفرص المتاحة به ، فضلا عن المهن المستجدة والمطلوبة لسوق العمل الداخلي والخارجي. 

وقام ياسر سعيد، وماجد بركات مدير البرنامج  في ختام ورشة العمل بتسليم شهادات اجتياز الدورة والتي استمرت 4 أيام، تم خلالها تدريب الشباب من الجنسين من العاملين بإدارات الموارد البشرية  بعد ترشيحهم من قبل مكتب تشغيل برج العرب التابع للمديرية، وشملت ٢٧ منشأة  ممثل من كل منها متدرب لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتأهيلهم للانطلاق في سوق العمل.

كما شمل البرنامج التدريبي تعزيز قدرات المشاركين في مجال إدارة آليات الاستقطاب وعلاقتها بسياسات الموارد البشرية، مثل وصف وتحليل الوظائف والأعمال وتزويدهم بأساليب وأدوات تطبيق آليات الاختيار وإجراء المقابلات والاختبارات، وزيادة الوعي بنظام التوظيف الإلكتروني، ومهارات التواصل والعرض والتقديم.
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