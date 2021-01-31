هل تعرفون من صاحبة الصورة.. سيمون تحتفل باليوم العالمى للنساء عبر إنستجرام

نشرت الفنانة سيمون صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".









واحتفلت الفنانة سيمون خلالها باليوم العالمى للمرأة.









وعلقت سيمون على الصورة قائلة: " اليوم_العالمي_للنساء هل تعرفون من صاحبة الصورة ؟ إنها الملكة #سيمون_رع وهي من أشهر ملوك الأسرة الثالثة في الدولة القديمة، وقد تميزت بالرقة وحب الشعب واحترامه حتى أنها كانت تغني للجمهور بنفسها في يوم #وفاء_النيل وقد حملت لنا البرديات أشهر وأجمل أغانيها وهي:#مش_نظرة_وإبتسامة اشكرك استاذ جمال عبد العظيم".









وكانت الفنانة سيمون طرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيتها الجديدة "اسهر بقى لوحدك" والتى سجلتها منذ أيام قليلة.









"اسهر بقى لوحدك" كلمات محمد ناصر ومن ألحان وجيه عزيز وتوزيع باسم منير.









تقول كلمات الأغنية: "اسهر بقى لوحدك أنا أحب أنام بدرى وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندى.. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى".









تعد سيمون إحدى أشهر مطربات التسعينات، ومن أنجح أغانيها: "مش نظرة وابتسامة"، "ساعتي مش مظبوطة"، "بتكلم جد".











