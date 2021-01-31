دبلوماسي سابق: إعادة ترشيح أبو الغيط أمينا للجامعة العربية مهم في المرحلة الحالية

قال السفير محمد بدر الدين، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن للقيادة السياسية دورا بارزا في التوجيه المباشر فى إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية مرة أخري، وهذا نابع من معرفتها بصعوبة الفترة القادمة على مستوى العمل العربي.

وأضاف "مساعد وزير الخارجية الأسبق"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع علي التليفزيون المصري، أنه حدثت الكثير من الإشكاليات خلال الشهور الاخيرة حول ما يسمى بـ صفقة القرن، كما أن العمل العربي المشترك تعطل، فحدث تأجيل فى بعض الاجتماعات وظهرت انقسامات واضحة، مما تزيد كل هذه الأمور من العبء والتحديات أمام الجامعة العربية والعالم العربى المشترك.

وتابع "بدر الدين"، أنه من هنا جاءت ضرورية استمرار أبو الغيط بخبرته وتجربته الطويلة حول العمل السياسي والدبلوماسى، كما أن هذه المرحلة المقبلة سوف تحتاج نوع من الحكمة السياسية، مضيفا أن القضية الفلسطينية قد تكون المحور الذى يقوم عليه العمل العربي المشترك، فيجب أن تكون تلك القضية المدخل مرة أخري لإعادة تنشيط هذا العمل العربي المشترك.

وأشار إلى أن كبار مثقفينا، وأساتذة الجامعات المصرية شاركوا في تأسيس الجامعات الكويتية، وتأسيس الحركة الثقافية في الكويت، بالإضافة إلى أن الحركة الثقافة الكويتية تلعب دورًا هامًا في تاريخ الثقافة العربية.

وأكد أن الكويت لم تحول ثروتها في اتجاهات تقليدية فقط، ولكن قدمت مجموعات النشر العربية، وجريدة الثمن التي كانت تقدم في كل العالم العربي، والدوريات العربية التي لعب فيها المصريون دورًا رئيسيًا في تأسيسها، والمجلات العلمية والثقافية التي نشأت في الكويت، والتي كانت توزع في العالم العربي.